Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi. Toplantının ardından yayımlanan açıklamada, para ve maliye politikalarının etkin bir şekilde kullanılarak enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgusu yapıldı.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda, yatırım taahhütlü avans kredileri (YTAK), kurumların dış finansman kullanım kapasitesi ve yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konuları ele alındı.

Yapılan açıklamada, uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi niteliğindeki dış finansman kaynaklarının kullanımı konusunda değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi. Bu kaynakların taahhüt edilmesinin ardından daha etkin bir kullanım stratejisinin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadele, para ve maliye politikalarının etkin bir şekilde kullanılmasıyla kararlılıkla devam edecektir" denildi.

YTAK konusunda ise "Netleştirme işlemi tamamlandıktan sonra sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadesi yer aldı.