Türkiye, tasarruf tedbirlerini hayata geçirmeye devam ediyor. Hükümetin bu dönemde sıkı önlemler aldığı sırada, yeni tedbirler de devreye alındı. Bu kapsamda, 2025-2027 dönemi için planlanan kamu yatırımlarına ve harcamalarına birçok sınırlama ve yeni düzenleme getirildi.

PROJE ALMAK O KADAR KOLAY DEĞİL

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda tasarruf amaçlı yeni adımların atılacağını duyurdu. Devletin acil ve zorunlu durumlar haricinde, yatırım programına yeni projelerin eklenmesi yasaklanacak. Bu sınırlama, yatırım programı uygulama sürecinde de devam edecek. Yıllık proje tekliflerinin yatırım programına alınmasında azami dikkat gösterilecek ve mevcut varlıkların ömrünü uzatan projelere öncelik verilecek. Kamu kurumları, 2025-2027 döneminde gerçekleştirebilecekleri fiziksel hedefler ile maliyetlerini göz önünde bulundurarak, teklif tavanları ve proje öncelikleri çerçevesinde yatırım tekliflerini hazırlayacak.

ÖNCELİK DEPREM OLACAK!

Kurumlar, depremle ilgili yatırım tekliflerini sadece deprem özelinde tanımlanmış projeler için sunacak. Deprem kapsamındaki ödenekler, yalnızca bu özel projelerde harcanacak. Kuruluşlar, ödenek tekliflerini belirlerken mevcut projelerin tamamlanma sürelerini uzatmaktan kaçınacak ve yeni projeler için ihaleye çıkabilmek amacıyla gerekli ödeneği ayıracak. 2025-2027 dönemi yatırım teklifleri, 2025 yılı fiyatları üzerinden hazırlanacak ve 2025 yılı kur değeri olarak yıllık ortalama 1 ABD doları = 42,01 lira dikkate alınacak.