Gençler arasında kullanımı yagınlaşan elektronik sigara zehir saçıyor.

Bilim adamları tarafından Aralık 2018-Kasım 2019 arasında 13-17 yaşları arasındaki 1607 genç ile yapılan çalışmada elektronik sigara kullanan 200 gençten alınan idrar örnekleri kadmiyum, kurşun ve uranyum için test edildi.

Elektronik sigara aromaları "mentol-nane", "meyve", "tatlı" ile "tütün, karanfil, baharat, alkollü veya alkolsüz içecek aromalar içeren diğerleri" olarak adlandırılan 4 kategoriye ayrılırken, gençlerin yüzde 33'ü mentol, yüzde 50'si meyve, yüzde 15'i tatlı ve yüzde 2'si diğer aromaları tercih ettiğini aktardı.

Test edilen idrar örnekleri, nadiren kullanım bildiren gençlere göre aralıklı kullanım bildiren gençlerde kurşun seviyesinin yüzde 40, sık kullanım bildiren gençlerde ise yüzde 30 daha yüksek olduğunu gösterdi.

Bu metallerin insanlara zarar verdiğinin bilindiğini vurgulayan araştırmacılar, "Ergenlikte elektronik sigara kullanımı metallere maruz kalma olasılığını yükseltebilir, bu da beyin ve organ gelişimini kötü yönde etkileyebilir." ifadelerini kullandı.