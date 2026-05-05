Covid-19 salgınının patlak verdiği bir dönemde mRNA bazlı aşıyı geliştirerek dikkatleri üzerine çeken şirket, yaklaşık 1860 çalışanının olduğu tesisleri kapatacağını ve 1 milyar dolara kadar hissesini geri alacağını açıkladı.

BioNTech, ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin açıklamasında, biyoteknoloji firmasının Covid-19 aşısının üretimini bu yıl ortağı Pfizer'e devretmesiyle birlikte, Almanya'daki Idar-Oberstein, Marburg ve Tübingen'deki tesislerinin yanı sıra Sinapur'daki tesisini de kapatacağını duyurdu.

BioNTech, Mart ayında iki kurucu ortağının ve üst düzey yöneticilerinin yıl sonuna kadar yeni bir girişim başlatmak üzere şirketten ayrılacağını açıklamıştı.

Pandemi sırasında Batı dünyasında en yaygın kullanılan aşısının arkasındaki evli çift olan CEO Uğur Şahin ve Baş Tıp Sorumlusu Özlem Türeci, o dönemde yeni tedaviler geliştirmeye odaklanacaklarını söylemişti.

Açıklamada, Idar-Oberstein, Marburg ve Tübingen'deki tesislerin 2027 yılının sonuna kadar kapatılmasının planlandığı, Singapur'daki faaliyetlerin ise 2027 yılının ilk çeyreğinde sona ermesinin beklendiği belirtildi.

MALİYET DÜŞÜRME ÇALIŞMALARI ARTACAK

BioNTech, her bir tesis için kısmi veya tam satış da dahil olmak üzere elden çıkarma seçeneklerini araştırdığını ekledi.

BioNTech ayrıca, zaman içinde maliyet düşürme çalışmalarını artıracağını ve 2029 yılında yıllık yaklaşık 500 milyon euro tasarruf sağlayabileceğini söyledi.

31 Mart itibariyle 16.7 milyar euro nakit ve finansal menkul kıymete sahip olan şirket, gelecek 12 ay içinde 1 milyar dolara kadar hissesini geri satın alacak.

Şirket, bir önceki yılın aynı dönemindeki 416 milyon euro'luk zarara kıyasla, ilk çeyrekte 532 milyon euro net zarar bildirdi.