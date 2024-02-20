Kartepe Belediyesi Sanat Evi’nde emekli öğretmen Ahmet Kemal Saral’ın kişisel karma sergisi açıldı. 62 eserin yer aldığı sergi, 28 Şubat’a kadar ziyaretçilerine açık olacak.

Resim, heykel, strafor rölyef, mozaik ve ebru teknikleriyle hazırlanan eserlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Emekli öğretmen Ahmet Kemal Saral, açılışa katılan Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Orhan Akyüz ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz’e yapılan eserler hakkında bilgi verdi.

Sergide yer alan eserler hakkında bilgi veren Ahmet Kemal Saral, "Burada farklı tekniklerle oluşturulan eserler bulunmaktadır. Resim, heykel, fotoğraf baskı, strafor rölyef, mozaik, ebru teknikleriyle eserler hazırladım. Yaptığım eserlerin çocuklarımıza ilham vermesini istedim. Eserler Hititler, Asurlar, Urartular Anadolu medeniyetlerinden esinlenerek oluşturuldu" dedi.

Başkan Vekili Akyüz, "Burada bulunan eserler çok güzel. Kültürümüzün farklı dönemlerini ve değerlerimizi yansıtıyor. Öğrencilerimizin sergiye büyük ilgi göstermesini diliyorum" diye konuştu.

Sergi açılışı sonrasında Ahmet Kemal Saral, uygulamalı eserler hakkında sergiye katılan gençlerle özel olarak ilgilenip bilgi verdi.