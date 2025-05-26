Taşınmaz sahibi vatandaşların her yıl iki eşit taksitte ödemekle yükümlü oldukları emlak vergisinin birinci taksit ödeme süresi 31 Mayıs’ta sona eriyor. Ancak bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, ödeme işlemleri 2 Haziran Pazartesi gününe kadar gerçekleştirilebilecek. Bununla birlikte, bazı vatandaşlar emlak vergisi ödemekten tamamen muaf tutulacak.

Emlak vergisinden muaf olacak kişiler ve şartları şöyle:

1-İndirimli (yüzde 0) emlak vergisinden kimler yararlanabiliyor?

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilecek kişiler arasında emekliler, düzenli bir geliri olmayanlar, engelli bireyler, gaziler ile şehitlerin dul eşleri ve yetimleri yer alıyor. Ancak bu istisnadan faydalanabilmek için belirli şartların sağlanması gerekiyor.

2-Uygulamadan yararlanmanın genel şartları nelerdir?

Bu muafiyetin geçerli olabilmesi için, kişinin yalnızca bir adet konutunun bulunması ve bu konutun brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor. Ayrıca, bu kişilerin birden fazla gayrimenkule sahip olmaları durumunda indirimli vergi oranı uygulanmıyor; böyle bir durumda sahip oldukları tüm taşınmazlar için emlak vergisi ödemeleri gerekiyor.

3-Genel şartların dışında emekliler için istisnai başka koşullar var mı?

Emeklilerin emlak vergisinden muaf tutulabilmesi için yalnızca tek bir konuta sahip olmaları yeterli değildir; aynı zamanda emekli aylığı haricinde herhangi bir gelirlerinin de bulunmaması gerekir. Ücret geliri, kira, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı elde eden emekliler bu muafiyetten faydalanamaz. Ancak emekli maaşı dışında banka faizi veya temettü gibi menkul sermaye gelirine sahip olanlar için bir istisna söz konusudur. 2024 yılı itibarıyla, bu tür gelirleri 230 bin lirayı aşmayan emekliler, diğer koşulları da karşılamaları halinde emlak vergisi ödemekten muaf tutulur.

4-Her ikisi de emekli ve birer konuta sahip olan eşler için istisna durumu nedir?

Emekli bir çiftin birlikte yaşadığı konut kendilerine aitse ve diğer konut da boş duruyorsa, yani herhangi bir kira getirisi söz konusu değilse, her iki ev için de emlak vergisi muafiyetinden yararlanılabiliyor. Ancak çiftlerden birinin adına kayıtlı olan konut kiraya verilerek gelir elde ediliyorsa, bu durumda her iki konut için de emlak vergisi ödenmesi zorunlu hale geliyor.

5-İkamet ettiği konutun yanı sıra işyeri, arsa ve araziye sahip olan emekliler vergi indiriminden yararlanabilir mi?

Söz konusu gayrimenkullerden bir kira geliri elde edilmiyorsa emekli kişi emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor.

6-SGK'dan özel durumları için birden fazla maaş alanlar indirimden yararlanabilir mi?

SGK'dan emekli maaşının yanı sıra dul, yetim aylığı gibi özel durumlar için ücret alanlar da vergi muafiyetinden yararlanabiliyor.

7-Sahip olduğu tek meskeni kiraya vererek yakınlarının yanında oturan engelli kişi vergi indirimden yararlanabilir mi?

Engelli bireyler için gelir durumu dikkate alınmadığından, bu kişilerin kendi adına kayıtlı olan konutu kiraya verip bir yakınının yanında ikamet etmeleri durumunda dahi emlak vergisi indiriminden faydalanmaları mümkündür.

8-Engelli çocuğu olan bir kişi indirimden yararlanabilir mi?

Eğer konut engelli kişinin değil de bir başkasının yani baba ya da annenin üzerineyse çocuğu da engelli olsa mülk sahibinin emlak vergisini ödemesi gerekiyor.

9-Hiçbir geliri olmayan kişiler için farklı şartlar var mı?

Bu kapsamda vergi muafiyetinden faydalanmak isteyen kişilerin, ücret, ticaret, sanayi, meslek, tarım veya gayrimenkul gibi herhangi bir gelirinin bulunmaması gerekir. Bununla birlikte, banka faizi ya da temettü gibi menkul sermaye iradı elde edenlerin, 2024 yılı içinde bu gelirlerinin 230 bin lirayı geçmemesi şartıyla muafiyetten yararlanmaları mümkündür.

10- Tek meskene sahip hiçbir geliri olmayan ev hanımı, eşinin çalışması durumunda vergiden istisna tutulur mu?

Geliri olmayan vergi mükelleflerinin eşlerinin veya çocuklarının gelir elde etmesi ya da konut sahibi olması, indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanmalarına engel değildir. Bu nedenle, diğer gerekli koşulları yerine getirdikleri sürece vergi muafiyetinden faydalanabilirler.