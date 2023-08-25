Yaralıyı Emniyet Müdürü ikna etti

Yenice mahallesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza Yenice mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi.

Nuri Doğrul caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Resul G. Yönetimindeki 24 DE 726 plakalı otomobil, bisikletle önüne çıkan 9 yaşındaki Enes K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk, yaralandı.

Müdür ikna etti

O sırada olay yerinden geçen Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Acil servise gitmek istemeyen yaralı çocuğu ikna etti. Müdür Baydemir, yaralı çocukla ambulansa binerek Hastaneye gitti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.