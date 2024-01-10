Robot süpürgeler son dönemlerde ev temizliği için sıklıkla tercih edilen ürünlerden biri haline geldi. Bu cihazlar o kadar pratiktir ki, evde olsanız da olmasanız da evinizin temiz kalmasını garanti edebilirler. Robot süpürgelerle ilgili belki de tek olumsuz şey, artık çok fazla marka/modele sahip olması ve seçim yapmanın zorlaşmasıdır.

Bazı robot süpürgeler yalnızca süpürme gibi işlerde etkinken, bazıları ise ayrıca paspas (mop) yapabilme özelliği ile birlikte geliyor. Tüm bu özelliklerdeki çeşitlilikler, insanlara “Hangisi benim bütçeme daha uygun?” dedirtiyor haliyle. Biz de sizler için her bütçeye uyabilecek en ucuzundan pahalısına en iyi robot süpürgeleri bir araya getirdik. Ancak en iyi robot süpürge markaları ve modellerine geçmeden önce, bir temizlik robotu alırken neleri göz önünde bulundurmanız gerektiğini de bir hatırlatmak istedik. Burayı es geçmeden okumanızı şiddetle öneririz.

İşte robot süpürge alırken dikkat edilmesi gereken şeyler;

Cihazın Teknik Özellikleri: Bir robot süpürge alırken şarj olma süresi, çalışma süresinin uzunluğu, otomatik haritalama, ıslak süpürme gibi birçok özelliği değerlendirmek önemlidir. Ayrıca cihazın gürültü seviyesinin düşük olması da ayrı bir öneme sahip.

Bir alırken şarj olma süresi, çalışma süresinin uzunluğu, otomatik haritalama, ıslak süpürme gibi birçok özelliği değerlendirmek önemlidir. Ayrıca cihazın gürültü seviyesinin düşük olması da ayrı bir öneme sahip. Mobilyalarınızın Yüksekliği: Robot süpürgenizi kullanacağınız ortamda (ev, ofis gibi) bulunan mobilyaların yüksekliği önemli bir ayrıntıdır. Örneğin koltuğunuzun altını temizleyebilecek ve buraya kolayca girebilecek bir robot süpürgeyi tercih etmeniz daha mantıklı bir seçim olacaktır.

Robot süpürgenizi kullanacağınız ortamda (ev, ofis gibi) bulunan mobilyaların yüksekliği önemli bir ayrıntıdır. Örneğin koltuğunuzun altını temizleyebilecek ve buraya kolayca girebilecek bir robot süpürgeyi tercih etmeniz daha mantıklı bir seçim olacaktır. Garanti Anlaşmaları ve İade Olanağı: Birçok elektronik üründe olduğu gibi robot süpürgelerde de garanti süreleri ve koşulları oldukça önemlidir. Herhangi bir sorun çıktığı takdirde kolaylıkla tamir, değişim ve iade olanağı sunan marka/modelleri tercih etmenizi öneririz.

Birçok elektronik üründe olduğu gibi robot süpürgelerde de garanti süreleri ve koşulları oldukça önemlidir. Herhangi bir sorun çıktığı takdirde kolaylıkla tamir, değişim ve iade olanağı sunan marka/modelleri tercih etmenizi öneririz. Genellikle bu tarz elektronik ürünlerin garanti süreleri 24 ay olsa da, bazılarında 12 ila 36 ay arasında farklı seçenekler ortaya çıkabilir.

Teknik Servis Hizmetlerinin Kalitesi: Özellikle de ithalatçı garantili ürünlerde bazı teknik servis aksaklıkları olabileceğinden ötürü, alacağınız ürünün garanti anlaşmaları dışında teknik servis hizmet kalitesini de araştırmanız iyi olacaktır.

Özellikle de ithalatçı garantili ürünlerde bazı teknik servis aksaklıkları olabileceğinden ötürü, alacağınız ürünün garanti anlaşmaları dışında teknik servis hizmet kalitesini de araştırmanız iyi olacaktır. Fiyat / Performans: Sahip olduğu özellikler ve sunduğu konfor arttığı takdirde bir ürünün fiyatı da doğrudan artış gösterecektir. Bu yüzden hem bütçeniz, hem de ihtiyaçlarınız doğrultusunda en iyi fiyat/performans faydasını sağlayan ürünü tercih etmek önemlidir.

Roborock S6 Robot Vacuum Cleaner Islak ve Kuru

En iyi robot süpürgeleri tavsiyeleri listemize, türünün en sevilen ürünlerinden olan Roborock S6 ile başlıyoruz. Sahip olduğu Ai haritalama teknolojisi sayesinde her odayı temizlemek için en kısa rotayı hesaplayan, ıslak ve kuru zeminde kullanılabilen oldukça pratik bir üründür.

iRobot Roomba i7 Wi-Fi’lı Robot Süpürge

Patenti kendisine ait olan VSLAM teknolojisiyle robot süpürgeniz, evde en kolay yoldan gezebileceği haritaları kendi oluşturabilen Roomba i7 Roomba i7, farklı katlar için ayrı planlar yapabilme yeteneğini de hizmetinize sunuyor. Şarjı bittiğinde otomatik olarak şarj olabilen ve ayrıca mobil uygulamasıyla dilediğiniz gibi komut verebileceğiniz şahane bir robot süpürge deneyimi sunuyor.

Anker Eufy RoboVac 11S

Kuru zemin temizliği için tasarlanmış olan bu robot süpürge, Arçelik robot süpürgeye benzer ve en dip köşeleri, evcil hayvanlarınızın tüyleri ve tozları, fırçası ve güçlü emiş gücüyle kolaylıkla temizleyebiliyor. Sahip olduğu sensörler birçok engeli kolaylıkla aşabilmesini de mümkün kılıyor.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Temizlik Robotu

En güzel robot süpürge listemizde yer alan Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro, birçok modelden farklı şekilde beyaz tasarımı ve lazer teknolojili haritalama ve navigasyonuyla ön plana çıkıyor.

En dikkat çeken ayrıntılardan biri de sahip olduğu sensörler. Bu sensörler temizlenen bölgede 2 cm’ye varan engelleri aşmasına ve bu bölgeleri kendi hafızasında haritalandırıp daha sonra burayı tanımasını sağlar. Sessiz olması da kullanıcı yorumları içerisinde en dikkat çeken olumlu özelliklerinden biri.

Anker Eufy RoboVac G10 Akıllı Robot Süpürge

Evinizin her köşesindeki en küçük tozları bile kolayca çeken ve her yanıyla detaylı bir temizlik sunan RoboVac, Wi-Fi özelliği ile de kolaylıkla uzaktan kontrol edilebiliyor. Otomatik temizlik zamanlaması ve çoklu temizlik gibi modlara sahip olan robot süpürge, 2000 Pa’lık güçlü emiş gücü ve yan kısmındaki fırçalarıyla dikkat çekiyor.

iLife A6 Robot Süpürge

Sunduğu gelişmiş emme gücü, tek seferde 160 dakikalık çalışma süresi ve turbo emiş gibi özellikleriyle öne çıkan en iyi robot süpürgelerden biridir. Duvar ve merdiven gibi yerleri kolaylıkla algılayabilir ve bu sayede merdivenlerden düşmez. Otomatik şarj olma özelliği, şarjı az kaldığında şarj bölgesine giderek kendi kendini şarj etmesini sağlar.

Roborock S5 Max

Roborock S5 Max, sesli komut ve kontrol sistemi sayesinde, sesinize göre çalışmaya başlayabilir ve yine sizin vereceğiniz sesli komuta göre çalışmayı durdurabilir. Tam 2.5 saat aralıksız çalışabilen ve engel geçebilme gibi özellikleriyle de dikkat çeken bu robot süpürge, bir temizlik cihazından aradığınız tüm özellikleri kendisinde barındırıyor.

Xiaomi Viomi V2 Pro

Xiaomi Viomi V2 Pro, birçok robot süpürge gibi üçlü temizleme özelliğiyle bizleri karşılıyor. Mobil uygulamayla kolaylıkla kontrol edebildiğiniz bu cihaz, içeriğindeki EPA/HEPA filtreler sayesinde temizlik kalitesini üst seviyeye çıkarıyor.

Anker Eufy RoboVac 35C

Anker Eufy Robovac, HEPA filtrelidir ve 1500 Pa’lık oldukça iyi bir emiş gücüne sahiptir. BoostIQ Teknolojisi, cihazın zemine göre (halı veya parke gibi) otomatik olarak emiş gücünü ayarlamasını sağlar.

Sahip olduğu geniş toz haznesi, üçlü fırça ve gelişmiş filtreleme sistemiyle detaylı bir temizlik sunar. Mobil uygulamasındaki “Robot Bulunamadı” seçeneği ise robotunuzun kaybolması gibi durumlarda kolaylıkla bulmanızı sağlar.

iRobot Roomba 605

Sahip olduğu kenar temizleme fırçasıyla birlikte, 3 aşamalı temizleme sistemini de içeriğinde bulunduran iRobot Roomba 605, yaklaşık 60 dakikalık bir çalışma süresine sahiptir. Muhtemelen çalışma süresi birçok ürüne göre az gelecek, ancak temizliği oldukça hızlı ve titiz şekilde yapan cihaz çalışma süresini bir sorun olmaktan çıkarıyor. Şarjının bitmesine az bir süre kala da şarj adaptörüne kendiliğinden gider ve otomatik şarj olur.