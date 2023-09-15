Engellilerin hayat şartlarının kolaylaştırılması ve yaşam kalitelerinin arttırılması adına birçok uygulama hayata geçirilmiştir. Bunlardan biri de engelliler adına alınan araçların ötv vergisinden muaf tutulmasıdır. Bu indirimden faydalanacak olanların gerekli belgelerle engellerini ispatlamaları gerekmektedir. Bu araçlar kişinin aracı kendi kullanım amacı ile veya birinci derece yakını ile üçüncü derece yakına kadar olan akrabalarının kullanımı için alınabilir. Eğer istenirse araç özel bir şoförün kullanması amacı ile de alınabilir.

Engellilerin araç alımları için gerekli olan şartlardan en önemlisi özürlülük durumunun belirlenen sınırlar içinde Yer almasıdır Bunun için kişinin %40’dan az olmamak üzere bir engele sahip olmasıdır. Özür durumu Bu seviyede olan kişiler ÖTV’den kısmen muaf tutulmakta %90 özür seviyesine ulaştığında ise ÖTV’den %100 muaf hale gelmektedirler.

Özürlü kişilerin araç kullanımlarına yönelik özel ehliyet uygulaması varmı?

Özürlülerin araç kullanımına yönelik sadece kendilerinin bu aracı kullanması şartı aranmakta ve bu ehliyetin h sınıfı ehliyet olması gerekmektedir. Bu araçlar kişinin kullanımına yönelik olarak özel tertibatı olarak hazırlanmıştır. Kişinin sol ayağında bir engel olması durumunda ötv indiriminden kısmen faydalanıp bu aracı kendisi veya yakın bir akrabası kullanabilir. Bu aracın otomatik bir araç olma zorunluluğu bulunmaktadır. Kişi aracın kendisine ait olmaması fakat otomatik olması durumunda da yine aracı kullanabilmektedir.

Ötv indiriminden faydalanmak isteyenlerin neler yapması gerekir?

Öncelikle özür durumu %40 ve üzeri ile %90 ve üzeri olanlar için farklı uygumalar var.%40 ve üzeri olanların özür durumlarını gösterir belgeyi almış olmaları gerekir. Bu belge araç alımına yönelik olarak düzenlenmiş olup üzerinde özürlü kişinin bu özel araçları kullanmasında bir sakınca olmadığına dair ibarenin olması gerekir.H sınıfı ehliyetin temini ile birlikte araç alımı için gerekli olan tüm şartlar yerine getirilmiş olur.%90 engele sahip olan bireyler de ötv indiriminin tamamından faydalanmanın yanısıra aracı kendi adlarına kullanacak olan yakın akraba veya şoförlerinin ismini trafik tescil işlemi sırasında bildirilmelidir.

Engelli kişilerin araç alımlarında gerekli olan şartlar yukarıda belirtildiği gibi birkaç başlıktan oluşmaktadır. Ötv indirimi, kişinin maddi açıdan kendisine yük oluşturabilecek vergi uygulamasından muaf olma sonucunu doğurarak ekonomik olarak kazanım sağlayacaktır. Bunun için en önemli kriter kişinin özürlülük durumunun istenen sınırlar içinde yer alması ve bu sınırın muafiyet miktarına etki eden kısmı kadar araç alımının ucuzlamasıdır.

Engelli Raporu ile Araç Nasıl Alınır?

Ötv ve motorlu araçlar ile ilgili yapılan indirimler alınan taşıtın maliyetini oldukça düşürmüş engelli vatandaşların yaşam kalitesini önündeki maddi engel biraz da olsa azaltılmıştır. Engelli araç alımlarındaki muafiyet engel durumunun tespiti ile orantılı olan miktarda yapılmaktadır. Engel durumu %90’nın üzerinde olanlar ve bu miktardan az olanlara farklı muafiyet ve istisnalar uygulanmaktadır. Araçlara uygulanacak ötv muafiyeti vücut fonksiyonlarını %90 ve üzerinde kullanamayanlar için tamamı üzerinden yapılmaktadır. Yani araç alımı sırasında ötv beyannamesi verilecek fakat faturaya yansıması yapılmadan maddi kazanım sağlanacaktır. Ayrıca motorlu taşıtlar vergisi de süresiz olarak talep edilmeyecektir .

Engelli araç alımı yapacak olanlar motorlu aracın satışını yapanlardan bu aracı temin etmelidir. Alınacak olan araç engel durumu %90’ın üzerinde olanlar için herhangi bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duymaz. Yani bu kişiler vücut engelleri nedeniyle muhtemelen araçları kendileri kullanamayacaklar ve üçüncü dereceye kadar akrabası olan biri veya özel şoför satın alınacak olan aracı kullanacaktır. Bu durumda olanlar için de h sınıfı ehliyet alma zorunluluğu kaldırılmış araç tipine göre a veya b sınıfı ehliyet alınabilmektedir. Aracı kullanacak olan kişinin iş akdi düzenlenerek işe alınmış özel şoför olması halinde trafik tescil işlemleri sırasında kayıt altına alınması gerekir. Bu durum aracın akraba olan biri tarafından kullanılması halinde de benzer şekilde gerçekleşir.

Aracın belirtilen isimler dışında kullanımı nasıl bir uygulama gerektirir?

Aracın kayıt altına alınan kişiler dışında kullanılması ötv muafiyeti olan bir aracın istismarı şeklinde düşünülerek ağır cezalar uygulanmaktadır. Aracın ödünç verilme şeklinde bir düşünce ile kullandırılması da benzeri bir uygulamayı gerektirir.

Ötv indiriminden kaç kere yararlanılabilir?

Ötv indirimi 5 yıllık bir süre için geçerli olmakta aracın bu süre zarfı içinde satılması ötv ödemenizi getirecektir.5 yıl sonunda alınacak olan yeni bir araç için de yine ötv ödeme zorunluluğu bulunmayacaktır.

Engelli araç alımları kişinin engel derecesine göre değişen farklı uygulamalara tabi olacaktır. Engel durumu %90’ın üzerinde olanlar araba için engelli arabası olacak şekilde ek tertibat yaptırmak zorunda değildir. Engel derecesi %40’tan az olanlar ise araç tertibatını yaptıktan sonra ötv indiriminden faydalanırlar. Motorlu taşıtlar vergisinden muafiyet ve ispark tarafından tahsis edilen park alanlarından ücretsiz yararlanım engelli vatandaşlara yönelik düzenlemeler arasındadır.