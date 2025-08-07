O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, marketten çıkan İmdat B. isimli yaşlı adam, yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen bir otomobilin çarpmasıyla yere savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu ve durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralı İmdat B.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaşlı adam, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumuyla ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmazken, polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde İmdat B.’nin yolun ortasına geldiği anda aracın çarpması ve yere savrulması açıkça görülüyor.