2025 yılında uygulanacak ek iletim ücreti, TEİAŞ'ın iletim tarifesinin binde 5'i oarak belirlendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kurul kararını Resmi Gazete'de duyurdu.ANKARA (İGFA) - EPDK'nın söz konusu kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Ocak 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek karara göre, 2025 yılında uygulanacak iletim ek ücreti TEİAŞ'ın iletim tarifesinin binde 5'i olarak belirlendi.

TEİAŞ tarafından aylık hesaplanan iletim ek ücretleri, takip eden ayın 25'ine kadar EPDK hesabına yatırılacak.