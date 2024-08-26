Türkiye’de bisikletin merkezi haline gelen Kayseri Erciyes, dünyanın dört bir yanından profesyonel sporcuların katıldığı uluslararası yol bisiklet yarışına ev sahipliği yaptı. Yarış programında konuşan Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, “İnşallah daha nice yarışlar yapacağız, daha nice sportif başarılarla halkımızın karşısına çıkacağız” dedi. KAYSERİ (İGFA) - Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği takviminde bulunan Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarış serisi, Türkiye Bisiklet Federasyonu organizasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliği ve Develi Belediyesi, Erciyes A.Ş., Spor A.Ş. Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği destekleri ile gerçekleştirildi.

Bisiklet yarışlarına Türkiye başta olmak üzere, İsviçre, Avusturalya, İngiltere, Japonya, Ukrayna, Venezuela, İran, Eritre, Kazakistan’dan 66 profesyonel sporcu katıldı.

Yarışlar Grand Prix Soğanlı ve Grand Prix Kaisareia olmak üzere iki farklı etapta düzenlendi.

Bisikletçiler İlk gün gerçekleşen GP Soğanlı etabında 113 km uzunluğundaki parkurda ter döktü.

Kayseri’nin tarihi doğal güzellikleri barındıran bölgeler içerisinde gerçekleşen Uluslararası bisiklet yarışları ikinci gününde Grand Prix Kaisareia etabı ile devam etti. 128 km uzunluğundaki bu zorlu parkurun startını AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı verdi. Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yarışlar Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı’da sona erdi.

Müsabakalar sonunda Victoire Hiroshima takımından Avusturyalı sporcu Dyball Benjamin birinci, Türkiye Bisiklet Milli Takımı’ndan Burak ABAY ikinci, İBB Spor Kulübünden Eritreli sporcu Petros Mengs üçüncü geldi.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreni ile sporculara madalya ve kupaları Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bal, Kayseri Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri İl Jandarma Komutan Yardımcısı İsmet Demirgürelli, Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu tarafından takdim edildi.

Yol bisiklet yarışlarının yanında Erciyes’te dağ bisikleti müsabakaları da düzenlendi. Kayseri MTB Cup’ta mücadele eden kadın ve erkek sporcular zorlu parkuru tamamlamak için ter döktü. Yarışlar sonunda düzenlenen tören ile ödülleri takdim edildi.

“BURASI BİSİKLETİN MERKEZİ ARTIK”

Yarışma programında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Kayseri Erciyes’i bisikletin merkezi olarak niteleyerek, “Bir yarışın daha sonuna geldik. Daha doğrusu 3 yarışın daha sonuna geldik. Cumartesi, pazar, hafta sonu yine dolu dolu yarışlarla geçti. Büyükşehir Belediyemizin, Erciyes A.Ş.’mizin ve en önemlisi sağ olsun Zafer Başkanımın katkıları nezdinde Bisiklet Federasyonumuzla beraber bir yarışı daha tamamladık. Biliyorsunuz burası bisikletin merkezi artık. Özellikle kışın güney sahillerimiz, yazın da Erciyes’imiz kamp olarak çok yoğun geçiyor. Bir çok takım buraya geliyor, yüksek irtifadan yararlanıyor. 167 ve 168’inci yarışlarımızı bugün tamamladık. Biliyorsunuz pandemi döneminde dünyada en çok yarış yapan merkezdik. Şimdi onunla ilgili yine çalışmalarımız devam ediyor. Bir çok yarışlar düzenliyoruz. Çok şükür kazasız belasız bitirdik” ifadelerinde bulundu.

“DAHA NİCE SPORTİF BAŞARILARLA HALKIMIZIN KARŞISINA ÇIKACAĞIZ”

Elcuman konuşmasında daha nice sportif başarılarla vatandaşların karşısına çıkacaklarını ifade ederek şunları paylaştı:

“Erciyes sadece bisikletle anılmıyor. 30’a yakın biliyorsunuz futbol takımımız geldi. Şu anda devam eden beyzbol milli takımımız, ragbi milli takımımız, basketbol takımlarımız, yüzme takımlarımız, hepsi burada. Sporun ve sporcunun merkezi Erciyes. Kışın özellikle kış sporları, yazın da yaz sporları ile hem şehrimize, hem de ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, Memduh Büyükkılıç Başkanımın nezdinde hepsinin ellerine sağlık diyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice yarışlar yapacağız, daha nice sportif başarılarla halkımızın karşısına çıkacağız.”

FEDERASYON YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAL: “KAYSERİ BİSİKLETTE ÇOK ÇOK BAŞARILI, ERCİYES ÇOK BAŞARILI”

Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bal ise güzel bir yarış gerçekleştiğini ifade ederek emeği geçen Büyükşehir Belediyesi ile tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Bal konuşmasında, Kayseri ve Erciyes’in bisiklet konusunda çok başarılı olduğunu da belirterek Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman’a destekleri için teşekkür etti. Bal şunları söyledi:

“Amacımız bisikletin, yarış halinden bütün halkın kullanımına geçmesini istiyoruz. Bunda da Kayseri çok çok başarılı, Erciyes çok başarılı, temennimiz daha ileri daha güzel bir şekilde muvaffak olunması.”