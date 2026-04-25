Bu sene 61. kez düzenlenecek ve startı yarın verilecek olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun basın toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun organizasyonunda gerçekleştirilen, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin ProSeries kategorisindeki tek yol bisikleti yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın 61. kez start alacak.

26 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek TUR 2026; 8 gün, 8 etap ve 1.133,5 kilometrelik parkurda 23 takım, 27 ülkeden 161 bisikletçiyi Çeşme'den Ankara'ya uzanan büyük bir yolculukta buluşturacak. Yarış; 5 şehir, 20'nin üzerinde ilçe ve 60'ın üzerinde kasaba, köy ve yerleşimden geçerek Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliğini dünya sahnesine taşıyacak.

61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun basın toplantısı da bugün gerçekleştirildi. İzmir, Çeşme ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, T.C. Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, T.C. İzmir Spordan Sorumlu Vali Yardımcısı Erkan Karahan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Fikret Hayali, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Gengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Kenan Güler ve Onur Şahin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat, Türkiye Bisiklet Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Yılmaz Ortakaya, Çeşme ve İzmir Protokolü, Tour of Türkiye Yarış Direktörleri Mutlu Erçevik ve Vladimiros Petsas katıldı. Aynı zamanda basın toplantısında TUR'da yarışacak Türk takımlarından İstanbul Team'den Yunus Emre Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Ramazan Yılmaz, Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Halil İbrahim Doğantur ve Spor Toto Cycling Team'den Mustafa Tekin katıldı.,

Emin Müftüoğlu: ''Çeşme'den başlayıp Ankara'da tamamlanan' güçlü bir hikaye olarak anılacak'

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, organizasyona ilişkin değerlendirmesinde Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını vurgulayarak, 'Yarın startını vereceğimiz organizasyon öncesinde büyük bir heyecan içerisindeyiz. Aylardır süren yoğun bir hazırlık sürecini, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'ın liderliğinde, tüm paydaşlarımızla birlikte titizlikle yürüttük. Bu vesileyle kendilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çeşme, bugüne kadar turun önemli etap finişlerine ev sahipliği yapmıştı ancak bu yıl ilk kez start noktası olmasıyla ayrı bir anlam kazanıyor. Bu başlangıcın, ilçemizin ve ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Artık bu organizasyon yalnızca etaplarıyla değil, 'Çeşme'den başlayıp Ankara'da tamamlanan' güçlü bir hikaye olarak anılacak. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 60 yılı aşkın köklü geçmişiyle ülkemizin en değerli spor organizasyonlarından biri. Pandemi dönemi hariç kesintisiz şekilde devam eden bu organizasyon, yıllar geçtikçe değer kazanan ve uluslararası alanda saygınlığı artan bir marka haline geldi. Bugün geldiğimiz noktada hem sportif başarı hem de spor turizmi açısından Türkiye'nin dünyaya açılan önemli bir vitrini konumunda. Özellikle 2008 sonrasında atılan adımlar, bisiklet sporunun ülkemizdeki gelişimini hızlandırdı. Artık yalnızca elit düzeyde değil, altyapıdan başlayarak geniş bir gelişim modeli üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz; çocukluktan itibaren bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak, herkesin bisiklete erişimini sağlamak ve bu sporu tabana yaymak. Nasıl ki futbol okulları varsa, artık bisiklet spor okullarının da yaygınlaştığı bir yapı kuruyoruz. Bununla birlikte performans gelişimi ve sporcu takibi konusunda da önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Üniversitelerle iş birlikleri yapıyor, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri ile birlikte sporcu performansını bilimsel yöntemlerle takip ediyoruz. Kurduğumuz ve geliştirmeye devam ettiğimiz laboratuvar altyapılarıyla, sporcularımızın fiziksel gelişimlerini daha yakından izleyerek uluslararası başarıyı sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Uluslararası alanda üstlendiğimiz görevler de bu sürece katkı sağlıyor. Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığı ve Dünya Bisiklet Birliği yönetimindeki temsiliyetimiz sayesinde, Türkiye'de düzenlenen organizasyonların kalitesini her geçen yıl daha da yukarı taşıyoruz. Bu sinerjinin, Türk bisikletine hem organizasyonel hem de sportif anlamda önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Amacımız; ne kadar fazla sporcuyu bu sistemin içine dahil edebilirsek, o ölçüde daha büyük başarılar elde etmek. Önümüzdeki yıllarda uluslararası arenada çok daha güçlü sporcular yetiştireceğimize inanıyoruz. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve tüm paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Yarışa katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, kazasız, belasız ve centilmence bir organizasyon olmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Lal Denizli: 'Başlangıç noktasında yer almak Çeşme için gurur'

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, turun startının ilk kez Çeşme'den verilecek olmasının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını aktararak, 'Bugüne kadar çoğunlukla kapanışına ev sahipliği yaptığımız bu büyük organizasyonun başlangıç noktasında yer almak, Çeşme adına önemli bir gurur kaynağıdır. 23 takımdan 161 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek bu önemli turda, ilçemizden başlayarak ülkemizin dört bir yanına uzanacak yolculukta tüm sporcularımıza kazasız, belasız ve başarılarla dolu bir yarış diliyorum' diye konuştu.

Mehmet Maraşlı: 'Bu organizasyon Çeşme'nin dönüşümünün en güçlü örneklerinden'

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, ev sahipliği yapmaktan onur ve mutluluk duyduklarını belirterek, 'Millet olarak '41 kere maşallah' deriz; bugün ise Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 61.'si vesilesiyle '61 kere maşallah' demenin gururunu yaşıyoruz. İlk kez Çeşme'den başlayarak başkentimiz Ankara'da sona erecek bu büyük organizasyonun startına ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Çeşme, turizmle öne çıkan bir ilçemiz. Ancak son yıllarda, başta deniz sporları olmak üzere bisiklet, koşu ve farklı branşlarda düzenlenen organizasyonlarla sporun da önemli merkezlerinden biri haline geliyor. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu değerli organizasyon da bu dönüşümün en güçlü örneklerinden biri' sözlerini kaydetti.

Erkan Karahan: 'Ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz'

İzmir Spordan Sorumlu Vali Yardımcısı Erkan Karahan da, 'Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 61.'si düzenlenen, uluslararası alanda büyük ilgi gören ve her geçen yıl daha da profesyonelleşen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na İzmir ili olarak ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyoruz' açıklamasında bulundu.

Türk sporculardan yarış öncesi görüşler

İstanbul Team Sporcusu Yunus Emre Yılmaz, hedeflerinin yarış boyunca karşılaşabilecekleri sorunları en hızlı şekilde çözüp, süreci en iyi şekilde yönetmek olduğunu belirterek, 'Etaplarda doğru zamanlarda kaçış gruplarına dahil olarak yarışın içinde aktif kalmayı ve fırsatları değerlendirmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda elimizden gelenin en iyisini ortaya koyarak iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Tüm sporculara başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyespor Sporcusu Ramazan Yılmaz da hem yolda hem de pistte yarışıyor olmanın adaptasyon açısından zaman zaman zorluk oluşturduğunu aktararak, 'Disiplinler arası geçişler kolay değil; ancak bu süreci mental antrenmanlarla ve doğru yarış planlamasıyla yönetmeye çalışıyoruz. Zorlanıyoruz ama bu zorluklar aynı zamanda gelişimimizi de destekliyor. Bu tur özelinde ise sprint odaklı bir stratejiyle yarışacağız. Özellikle sprint etaplarında güçlü bir performans ortaya koyarak iyi sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz' diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Halil İbrahim Doğantur ise, takımlarının yeni olduğunu ifade ederek, 'Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaz döneminde oluşturulan yeni bir kadroyla yola çıktık. Benim için ise bu turun ayrı bir anlamı var; Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu altıncı kez koşuyorum ve parkuru iyi tanıyorum. Hazırlık sürecimizi planlı bir şekilde tamamladık. Marmaris'te verimli bir kamp dönemi geçirdik. Şu an takım olarak hazır durumdayız. Kadromuzda güçlü bir tırmanışçımız var ve bu doğrultuda genel klasmanda elimizden gelen en iyi performansı ortaya koymayı hedefliyoruz. Bununla birlikte etaplara göre stratejimizi esnek tutacağız. Parkur açısından değerlendirildiğinde, özellikle Kıran etabı benim için daha zorlu. Çünkü uzun ve sert tırmanışların ardından gelmesi, yorgunluk birikimiyle birlikte etabı daha da zorlaştırıyor. Bu nedenle o bölümlerde doğru tempo ve güç yönetimi kritik olacak. Genel olarak hedefimiz, takım olarak en iyi performansımızı sergileyip bu turdan iyi sonuçlarla ayrılmak' değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Cycling Team Sporcusu Mustafa Tekin, Mersin Turu'nda elde ettikleri genel klasman şampiyonluğunun kendileri için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek, 'Geçtiğimiz yıl ise TUR'da son güne kadar genel klasmanda ikinciydik. Ancak takım olarak kazanabileceğimize inandık, çok yoğun çalıştık ve sonunda şampiyonluğa ulaştık. Bu başarı, buraya gelirken bize çok büyük bir moral ve motivasyon sağladı. Bu tur öncesinde de aynı disiplinle hazırlandık. Sporcularımızın birbirine olan desteği ve takım içindeki uyumumuz en büyük gücümüz. Hep birlikte bu organizasyonda en iyi performansımızı ortaya koymak için çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl kırmızı mayoyu son anda kaçırmış, genel klasmanda ikinci olmuştuk. Aynı şekilde beyaz mayoda da ikinci sırada kalmıştık. Bu yıl hedefimiz, o eksik kalan başarıları tamamlamak ve her iki klasmanda da zirveye ulaşmak. İnanıyoruz ki doğru strateji ve takım ruhuyla bu turu da en iyi şekilde tamamlayacağız' açıklamasında bulundu.

Lider formalar için mücadele edilecek

TUR 2026'da sporcular yalnızca etap zaferleri için değil, yarışın simgesi haline gelen lider formalar için de mücadele edecek. Turkuaz, yeşil, kırmızı ve beyaz formalar için verilecek mücadele, 8 gün boyunca değişen liderleri ve yüksek tempolu rekabetiyle yarışın heyecanını zirveye taşıyacak. Marmaris-Kıran etabı genel klasmanın ilk kırılma noktası olurken, Antalya-Feslikan zirve finişi 'Kraliçe Etap' olarak yarışın seyrini belirleyecek. Patara-Kemer etabı dayanıklılığı test ederken, Antalya şehir etabı sprinterlerin sahne aldığı bir rekabete dönüşecek ve yarış, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi Ankara'da, Beştepe ve Anıtkabir aksında koşulacak final etabıyla tamamlanacak.

Dünya bisikletinin yıldız isimleri ile genç yetenekler aynı pelotonda buluşuyor

Dünyaca yıldızlar etap zaferleri ve lider formalar için Türkiye yollarında pedal çevirirken; her etap, yeni bir rekabetin ve yeni bir hikâyenin sahnesi olacak.

Bu büyük sahnede Türk takımları da güçlü kadrolarıyla yer alıyor. İstanbul Team, uluslararası deneyimi ve güçlü kadrosuyla dikkat çekerken; Spor Toto Cycling Team, yarışın iddialı ekipleri arasında bulunuyor. Konya Büyükşehir Belediye Spor, genç ve dinamik kadrosuyla, Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, tarihinde ilk kez bu seviyede bir organizasyonda yer almanın heyecanını yaşıyor. Türk sporcular, yalnızca katılım değil, performans ve rekabet anlamında da TUR'da her geçen yıl daha güçlü bir profil ortaya koyuyor.

Açılış Etabı: Çeşme-Selçuk yarın saat 10.50 Çeşme Kalesi önü

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun açılış etabı, yarın saat 10.50'de Çeşme Kalesi önünden start alarak Selçuk'ta Selçuk Kalesi önünde finişe ulaşacak. Yarışın heyecanı 12.30 - 14.30 saatleri arasında TRT Spor ve Eurosport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.