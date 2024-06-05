Balıkesir’in Erdek ilçesinde kaçak ve depreme dayanıklı olmayan binaların tespit ve yıkım çalışmaları sürüyor.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde kaçak yapılar ve depreme dayanıklılığından yoksun binalarla mücadele kapsamında önemli adımlar atılıyor. Son olarak, Erdek’e bağlı Ocaklar Mahallesi’nde tespit edilen bir kaçak yapı, belediye ekipleri tarafından yıkım kararıyla ortadan kaldırıldı. Kaçak yapının 08.01.2024 tarihli yapı tatil zaptı ile tespit edilen ve Belediye Encümeni’nin 11.01.2024 tarih ve 2024/8, 2024/9, 2024/10 sayılı kararlarınca 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesine uyarınca belediye ekipleri tarafından yıkımı gerçekleştirildi.