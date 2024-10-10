Erdoğan, son zamanlarda art arda yaşanan şiddet olaylarının ve özellikle bir polis memurunun şehit edilmesi ile genç kızların vahşice katledilmesinin toplumda haklı bir infiale yol açtığını belirtti. Suçluların serbestçe dolaşmasının, toplumda ciddi bir rahatsızlık yarattığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, bu konuda gereken adımların atılacağını ifade etti. Yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Son dönemdeki müessif hadiseler, milletimizin kendini güvende hissetme ve adaletin tecellisi konusunda tereddüde düşmesine sebebiyet vermiştir. İnsanımızın sokakta, evinde, iş yerinde endişe duymadan hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Toplumda güvenlik ve asayişin temini noktasında geçmişe ve birçok Avrupa ülkesine kıyasla çok iyi bir yerdeyiz. Ancak son dönemde ardı ardına gelen, bir polis memurumuzun şehit edilmesinden genç kızlarımızın vahşice katledilmelerine kadar bir dizi hadise, milletimizde haklı bir tepkiye yol açmıştır. Onlarca suç kaydı olan kriminal tiplerin ellerini kollarını sallayarak ortalıkta dolaşması herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Milletimizin sesine kulak vererek, olayları enine boyuna değerlendirerek bu çerçevede bazı önemli adımlar atma kararı aldık. Emniyet Teşkilatımız içinde bir zafiyet varsa neşteri vurup bunu gidereceğiz. Adalet sistemimizde tıkanıklık veya yanlışlık varsa neşteri vurup Allah’ın izniyle onu da çözüme kavuşturacağız. Medyada ve sosyal medyada suça özendirme, suçu teşvik etmede sorun varsa gerekli müdahalede bulunacağız. Suçu önlemeden suçla ve suçlularla mücadeleye, yargılamalardan infaz ve ıslah sistemimize kadar nerede boşluk varsa mutlaka hal yoluna koyacağız. Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, toplumun güvenlik ve adalet konusundaki kaygılarını süratle gidermek boynumuzun borcudur. Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi noktasında 22 yılda yaptığımız onca reforma, onca başarımıza, onca emeğimize kendini bilmezlerin gölge düşürmesine eyvallah etmeyeceğiz."