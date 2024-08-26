Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Federasyonun sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "Federasyon Başkanımız Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Cenazesi 26 Ağustos Pazartesi günü (Bugün) Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından, Kozlu Mezarlığı'na defnedilecektir. Camiamızın başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bekir Yunus Uçar'ın vefat haberinin ardından taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Uçar'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum."

ERDOĞAN'IN ÖNEMLİ İSİMLERİNDENDİ

AKP'nin iktidar döneminde uzun süre arka planda kalan Bekir Yunus Uçar, 2004 yılından itibaren AKP'nin yönettiği devlet mekanizmasında görev değişmeyen üç isimden biri oldu.

2019 yılında Milli Piyango Genel Müdürlüğü’ne atandığında “Erdoğan’ın Prensi” olarak nitelendirilen Uçar, iktidar içinde dikkat çeken bir figür oldu.

BEKİR YUNUS UÇAR KİMDİR?

Kamuoyunda ‘Timurtaş hoca’ olarak bilinen Timurtaş Uçar’ın oğlu olan Bekir Yunus Uçar, AKP döneminde öne çıkmayan bir isimdi. Ancak babasının şans oyunları hakkındaki vaazlarına rağmen, yıllarca bahis oyunları alanında görev alması dikkat çekti.

Milli Piyango’nun dışında, Türkiye’de 2004 yılında başlatılan bahis oyunlarının da kilit isimlerinden biri olan Uçar, üniversite yıllarında FETÖ’nün kapatılan Zaman Gazetesi’nde spor bölümünde çalışmaya başladı. Daha sonra Milli Gazete ve Vakit (şimdiki adıyla Akit) gazetelerinde spor muhabiri olarak görev yaptı.

HIZLI YÜKSELİŞİ VE SİSTEMDEKİ ROLÜ

Bekir Yunus Uçar, spor muhabirliğinden sonra Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler bölümünde görev aldı. 2004 yılında Spor Toto Teşkilatı'nın başına getirilmesiyle hızlı bir yükseliş yaşadı.

2004 yılı, Türkiye'nin yasal bahis oyunlarıyla tanıştığı kritik bir dönemdi. Bu dönemde yapılan İddia ihalesinde, Yunan sermayeli İnteltek Şirketi, yüzde 45 ortaklıkla Türkiye'deki yasal bahis pazarına girdi ve ihaleyi kazandı. Bekir Yunus Uçar, Türkiye'yi yasal bahis oyunlarıyla tanıştıran kamu görevlisi olarak öne çıktı.

2009 yılında Spor Toto Teşkilatı'nda yapılan bir değişiklikle, Uçar Milli Piyango Genel Müdürlüğü’ne atanırken, yerine Mehmet Muharrem Kasapoğlu getirildi. Uçar, bu görevdeyken sıcak para akışının kontrolünü Kasapoğlu'na devrederek, Milli Piyango'ya geçti. Milli Piyango'nun 2019 yılında özelleştirilmesiyle birlikte, Bekir Yunus Uçar, kurumun başına getirildi. Son olarak Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanlığı görevini üstlenen Uçar, bu görevdeyken hayatını kaybetti.