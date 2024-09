Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “15 Eylül Pazar günü itibariyle her Pazar günü Erenler Belediyemize ait olan kapalı pazar yerinde Hanımeli ve 2. El Pazarı kurulacak” dedi.

Erenler Belediyesi toplumun her kesimine yönelik çalışma ve faaliyetlerini sürdürüyor. Seçim öncesinde Şenol Dinç tarafından sözü verilen ve üzerinde çalışmaların gerçekleştiği ‘Hanımeli ve 2. El Pazarı’, 15 Eylül Pazar günü itibariyle her Pazar günü Erenler Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde açılmaya başlanacak. Çalışma hakkında detayları paylaşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “Kıymetli vatandaşlarımız ile ziyaretlerimizde ilçemizde Hanımeli ve 2. El Pazarı konusunda eksiklik olduğunu konuşmuş ve bu konuda çalışma yapacağımızı ifade etmiştik. 15 Eylül Pazar günü itibariyle her Pazar günü Erenler Belediyemize ait olan kapalı pazar yerinde Hanımeli ve 2. El Pazarı kurulacak. Bu vesile ile vatandaşlarımız el emeği, göz nuru eşyalarını, ürünlerini daha rahat bir şekilde satma imkanı bulacak” dedi.