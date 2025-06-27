

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, “Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin emekçileri olarak; partimizin demokratikleşme mücadelesine ve örgüt iradesine her zaman en yüksek değeri verdik. Bugün de bu anlayışla, örgütümüzün ortak kararıyla görevini sürdüren yönetimlerin meşruiyetini ve yetkisini sonuna kadar savunuyoruz. Yeni bir seçim yapılana dek, bu görevde kalmaları örgütün inisiyatifi ve partimizin teamüllerinin bir gereğidir. Ne partimizde, ne ülkemizde, ne de bir sivil toplum kuruluşunda milletin ve örgütün iradesi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Savaş meydanlarında kurulmuş bir partinin geleceğinin mahkeme kararlarıyla tayin edilmesini asla kabul etmiyoruz. Bu konuda tavrımız nettir: Cumhuriyet Halk Partisi’ni yönetecek olan, üyelerimizin ortak iradesidir” dedi.

Kaynak: BÜLTEN