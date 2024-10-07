Erenler Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleşti. Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “Alınan kararların güzel Erenlerimiz ve hemşerilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Erenlerimiz için çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Erenler Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkan Vekili Bekdemir Beşli Başkanlığında belediye meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısına Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, il dışında olduğu için katılamadı. Toplantıda 12 gündem maddesi karara bağlandı. Toplantının ardından mesaj yayımlayan Başkan Şenol Dinç, “Belediyemiz Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleşti. Öncelikle alınan kararların güzel Erenlerimiz ve hemşerilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İl dışında olduğum için toplantıya katılamadım. Erenlerimiz için çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.