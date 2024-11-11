Balıkesir Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Erzurumlu şehit polis memuru Abdülkadir Güngör için mevlit okutup, müdürlük önünde lokma hayrı düzenledi.

Bekirefendi Camii’nde düzenlenen mevlide Kaymakam Ahmet Odabaşı, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, şehit polis memurunun meslektaşları ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı. Mevlitte şehit Abdulkadir Güngör ve tüm şehitler için dua edildi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Abdulkadir Güngör, 10 Kasım 2021’de şüphelilerin ateş açması sonucu Havran’da yaralanmış, kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi’nde kurtarılamayarak şehit düşmüştü. Şehit polis Güngör, evli ve bir çocuk babasıydı.