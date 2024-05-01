Savunma sanayi sektöründe ESCUDO markasıyla üretilecek olan zırhlı araçlar, balistik plaka ve başlıklar dünya pazarındaki yerini alacak.

YOLBAK A.Ş. ve OSCORP Savunma Teknolojileri Endüstrisi “birlikten kuvvet doğar” geleneğiyle balistik plaka ve zırhlı plakalar alanında iddialı bir marka ile dünya pazarına açılıyor. OSCORP Savunma Teknolojileri Endüstrisi’nin savunma sanayi sektöründe uluslararası iş birlikleri ve oluşturduğu tedarik ağı, etkisini gösteriyor.

Balistik koruyucu malzeme alanında Türkiye’de uzmanlığını kanıtlayan Yolbak A.Ş. iş birliğine giden OSCORP Savunma Teknolojileri Endüstrisi, uluslararası alanda iddiasını ortaya koyacak. İzmir Tesisleri’nde üretilecek olan ESCUDO markası; balistik koruyucu malzeme alanında Türkiye’ye katkı sağlayacak.

Yolbak A.Ş., ağır araç ve ağır silah sistemlerine, hareket alanına uygun yüksek kapasite kazandıran teknik donanımlarla birlikte zırh koruması da sağlayarak, silah sistemleri ve araçların harekat etkinliğini üst düzeye taşıyan şirket olarak tanınıyor.

Şirket; 1994 yılından bugüne tecrübe ve birikimiyle TSK olmak üzere farklı talep sahiplerinin yüksek kalite ve performans gerektiren ürün ve hizmet ihtiyaçlarını dünya standartlarında karşılayabilen yüksek mühendislik ve uygulama yeteneğiyle sektörde dikkat çekiyor.

ESCUDO markasıyla üretilecek olan zırhlı araçlar, balistik plaka ve başlıklar Yolbak firmasının birikimi; OSCORP’un sahibi olduğu ağ ile dünya pazarında yerini alacak.

Yolbak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Celal Doğan ile OSCORP CEO’su Kenan Altunç, “Birlikten kuvvet doğar diyerek çıktığımız bu yolda her iki şirketin uzmanlıklarından elde ettiğimiz sinerji ile bu alanda ülkemizi daha yüksek noktalarda temsil etmeyi hedefliyoruz” ifadelerine yer verdiler.