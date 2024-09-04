Esenler’de bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında mahsur kalan üç çocuk, olay yerine ilk müdahaleyi yapan Esenler Belediyesi temizlik işçileri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Esenler Fatih Mahallesi 284. Sokak’ta yapılan bölge kontrolleri sırasında bir binada dumanların yükselmeye başladığı fark edildi. Esenler Belediyesi zabıta ekipleri, hemen harekete geçerek, alt sokakta günlük rutin yıkama faaliyetlerini sürdüren belediye tankerini yangın bölgesine yönlendirdi. Ekipler, hızla güvenlik önlemleri aldı ve yangına müdahale etti. Yangında mahsur kalan 3 çocuk, güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Esenler Belediyesi ESTİM Çağrı Merkezi, olay yerine itfaiye ekibi yönlendirdi. Yangınla ilgili inceleme başlattı.