Esenler Belediyesi Sanat Evi’nde (ESEV) 2023-2024 eğitim-öğretim sezonunun sona ermesi ile 6. ESEV Sanat Festivali düzenlendi. ESEV’de eğitim alan her yaştan kursiyerin farklı branşlarda yeteneklerini sergilediği festival, Filistin’de yaşanan zulmü konu alan etkinliklerle kapılarını açtı.

Uzman eğitimci kadrosuyla sanatın pek çok dalında eğitimler veren ESEV, bu yıl altıncı kez festivale ev sahipliği yapıyor. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde 8 Haziran tarihine kadar devam edecek festival, konserler, tiyatro gösterimleri, el emeği ürünler ve sürpriz hediyelerle ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Her gün 11.00-22.00 saatleri arasında sanatseverlerle buluşan festivalin ilk gününde Filistin’de yaşanan zulmü konu alan grafiti duvarı boyanarak dünyaya barış mesajları verildi. Ayrıca yine aynı gün Filistin temalı workshoplarla yaşanan zulme dikkat çekildi. Konserle devam eden festivale vatandaşların ilgisi hayli yüksek oldu. İkinci gününü geride bırakan festival, birbirinden renkli etkinliklerle devam edecek.

ESEV Koordinatörü Mehmet Yıldırım, "Festivalle birlikte gençlerimiz, aldıkları eğitimin bir çıktısı olarak kendilerini gösterme imkânı buluyorlar. Onların burada sahne almaları bizler için çok önemli. Çünkü gençlerimiz sahneye çıkınca büyük bir özgüven sahibi oluyorlar, kendilerini daha rahat ifade edebiliyorlar. Onlar burada hayatı sanata dönüştürüyorlar. Burası onların bir anlamda evi gibi ve yeni arkadaşlıklar ediniyor, bilgiler öğreniyorlar" dedi.

"Gazze’yi güdemimizde tutuyoruz"

Etkinliklerde Gazze’de yaşanan zulmü de unutmadıklarını kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada öğrencilerimizle workshoplar yapıyoruz ve böylece bu meseleyi öğrencilerimizin gündeminde tutmaya çalışıyoruz. Çünkü bu herhangi bir insanın sessiz kalamayacağı bir durum. Bir yerde bir zulüm varsa, orada yaşananlara her şeyden önce insan olarak karşı çıkmamız gerektiğini biliyoruz. Bu bilinç ve duyguyla arkadaşlarımızla da ortak bir hissiyatta buluşabiliyoruz.”

Eğitmen Enes İsen, Gazze’de yaşanan insanlık dramını konu alan grafiti çalışmasıyla dünyaya barış mesajları verdiklerini kaydederek, “Gazze’de olanlar zaten bizim gündemimizde. Bu çalışma kararını öğrenci arkadaşlarımızla birlikte aldık. Sonuçta orada bir soykırım var. Gazze’de yaşananları burada acı bir şekilde hissediyoruz ve çok üzgünüz. Biz de orada yaşananları kınayarak ve bir farkındalık oluşturmak için çalışıyoruz. Çalışmamızı görenler çok güzel tepkiler veriyor ve bu meselenin farkında olduklarını bize iletiyorlar. Gazze için acil bir şekilde ateşkes ilan edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Özenle hazırlanmış bir festival"

ESEV’de güzel sanatlar eğitimi alan Şeyma Dikmen, festivalden çok memnun kaldığını söyleyerek, “Bugün de hat sanatını denemek için atölyeye katıldım. İlk deneyimim olduğu için biraz zorlandım. Burada resimlerim de var. Festivali çok beğendim. Konserler ve atölyeler gerçekten özenle hazırlanmış. Festivale herkesin katılmasını tavsiye ederim. Böylelikle buraya gelenler yeni hobiler edinebilirler” şeklinde konuştu.

"Öğrenci olarak başladım, eğitmen oldum"

ESEV ile yolları 2016 yılında kesişen Zeynep Yılmaz ise, “Burada ebru kursuna katıldım. Pandemide bile derslerimize devam ettik. Böyle kurslar olduğu için çok mutluyum. Buradan icazet aldım ve şimdi ben de çocuklarla atölye yapıyorum. Öğrenci olarak başladım ve şu an eğitmenim. Buralara geleceğimi ben bile hayal etmemiştim. Rüyamda bile dersleri görüyordum ve kursa gelince teknem çiçek açıyordu. Böyle kursların olması bizim için büyük bir şans. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” diyerek yaşadığı mutluluğu dile getirdi.