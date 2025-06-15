Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Babalar Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Esenyurt Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden Aksoy, burada tedavi gören hastalarla bir araya gelerek onların Babalar Günü’nü kutladı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Babalar Günü dolayısıyla anlamlı ve özel bir etkinliğe imza attı. Aksoy, Esenyurt Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Burada, tedavi gören hastalarla bir araya gelerek onların Babalar Günü’nü kutladı. Ziyaret sırasında hastaların taleplerini dinleyen Aksoy, özellikle dile getirilen bahçe isteğiyle ilgili gerekli çalışmaların en kısa sürede başlatılacağını belirtti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Aksoy, "Yüzlerinde oluşan o içten tebessüm, bizler için en büyük motivasyon kaynağı. Esenyurt Belediyesi olarak sağlık hizmetlerimizi sürekli geliştiriyor, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni hastanemizin de açılışını kısa sürede yapacağız. Tedavi sürecindeki vatandaşlarımızın daima yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Aksoy’dan şehit ailelerine ziyaret

Rehabilitasyon merkezi ziyaretinin ardından Esenyurt’ta ikamet eden şehit ailelerini de unutmayan Aksoy, 2011 yılında Hakkari Şemdinli’de görev başında şehit düşen Ercan Doğrukartal’ın babası Coşkun Doğrukartal’ı ziyaret etti. Ziyarette şehidin emaneti olan yeğenlerine hediyeler takdim eden Başkan Vekili Aksoy, "Vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, emanetlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz. Başta gazilerimiz ve şehit babalarımız olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" açıklamalarında bulundu.