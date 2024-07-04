İstanbul Esenyurt’ta Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) birinci olan Ulaş Güney Daşdemir ve dereceye giren ikiz kardeşi Gözde Naz Daşdemir’i Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer makamında ağırladı. Eğitim süreçlerinde desteklerini esirgemeyeceklerini belirten Özer, ebeveynlerini tebrik ederek Daşdemir kardeşlere hediye verdi.

LGS sınavına giren Ulaş Güney Daşdemir birinci olurken, ikiz kardeşi Gözde Naz Daşdemir ise yüksek puan alarak dereceye girdi. İstanbul Esenyurt’ta yaşayan iki kardeşi ise Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, aileleri ile birlikte makamında ağırladı. Sınav sonucunda aldıkları başarıdan ötürü gençleri kutlayan Özer, ebeveynlerini tebrik etti. Eğitim süreçlerinde iki kardeşe de destek olmak üzere söz veren Özer, sohbetlerinin ardından kardeşlere hediye verdi.

Sınav sonuçları için Daşdemir kardeşleri tebrik ederek eğitim hayatlarında destek sözü veren Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, “Kıymetli Esenyurtlular bugün burada çok değerli iki kardeşimizi ağırlıyoruz. Bunlardan birisi Ulaş Güney Daşdemir, diğeri ise ikiz kardeşi Gözde Naz Daşdemir. Ulaş girdiği LGS sınavında birinci olan kardeşimiz, Gözde ise yüksek puan alarak dereceye girdi, Bizleri gururlandırdı, Esenyurt’ta ki gençlerimize ise motivasyon kaynağı oldu. Bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz, Esenyurt Belediyesi olarak ise her zaman yanlarında olacağız” dedi.

Sıkı bir tempo ile çalışmanın başarılı olmasında etkili olduğunu belirten Ulaş Güney Daşdemir, “Dershane ve okulda sıkı bir tempo ile çalıştım. Konuları ve soruları da tekrar edince başarılı oldum. Odaklanma sürem çok uzun değildi, 40-60 dakika arasında çalışıp mola veriyordum. Günlük yüksek soru hedeflerim yoktu ama planlı çalışmak bana başarıyı getirdi” diye konuştu.

Gözde Naz Daşdemir, “Ben çalışma sürecime 7’inci sınıfın sonunda başlamıştım. En başından beri çalışmayı çok sıkı tuttum ve hiçbir zaman bırakmadım. LGS öğrencine stres yapmamalarını tavsiye ederim. Özellikle son hafta stresli geçiyor, sakin olsunlar. Zaten sıkı çalıştılarsa karşılığını alacaklardır” ifadelerini kullandı.