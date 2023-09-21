Esenyurt’ta tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren şahıs ardından intihar etti.

Olay, saat 19.15’te Hürriyet Mahallesi Ördek Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın giriş katında yaşayan M.Ö., eşi F.Ö. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bir süre sonra M.Ö. evindeki silahla eşini vurdu, daha sonra kendine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokak polis ekiplerince emniyet şeridi çekilerek kapatılırken, çiftin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemenin cenazeler Adli Tıp Kurumuna morguna sevk edildi.