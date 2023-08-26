Kendisini darbeden uyuşturucu bağımlısı eşini öldüren oğlunun, cezaevine girmesinin ardından gözyaşı döken 3 çocuk annesi Zarife Güler (40), 15 yıldır aile boyu şiddete maruz kaldıklarını belirterek, "O benim ilk göz ağrımdı, sanki nefesim kesildi" dedi.
Olay, 23 Ağustos gecesi Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir işsiz ve uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Aydın Güler ile eşi Zarife Güler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine, 'uyuşturucu kullanma' ve 'kasten adam yaralama' suçlarından kaydı olan Güler, eşini darbettti.
'ÇOCUKLUĞUMDAN BU YANA HEPİMİZE EZİYET EDİYORDU'
Kaçtığı parkta gözaltına alınan ve ifadesinde “Babam yıllardır çalışmıyor ve uyuşturucu kullanıyordu. Çocukluğumdan bu yana hepimize eziyet ediyordu. Ben giyim mağazasında, kardeşim de oto elektrikçide çalışarak evin geçimini sağlıyoruz. Kardeşim telefonla beni arayıp, annemin yine dayak yediğini söyleyince, eve geldim.
'BİZİ KORUMAK İÇİN YAPTI'
Aydın Güler’in ailesi, Çağatay’ın cezaevine girmesinin ardından 2 çocuğuyla bir başına kalan gelinleri Zarife Güler’i yanlarına alarak birlikte yaşamaya başladı. DHA'ya konuşan Zarife Güler, yıllardır işsiz olan eşinden 15 yıldır şiddet gördüğünü, uyuşturucu bağımlılığı yüzünden ailede huzur kalmadığını söyledi.
'İÇKİ ŞİŞESİYLE 6 SAAT DÖVDÜ'
Oğlunun hayatının karardığını vurgulayan Zarife Güler, “Eşimin durumu yüzünden Çağatay, 12 yaşından beri hem okuyor hem çalışıyor. Geçen yıl kuzum, üniversite sınavında acil tıp teknisyenliğini kazandı ama gidemedi.
Evimizi o geçindiriyordu, yaşadığımız tüm zorluklarda ona sarılıyordum. Parasızlıktan mı gidemedi yoksa beni mi babasıyla bırakıp gidemedi bilmiyorum. Çok zor dönemlerden geçtik. Ben ve 3 çocuğum çığlıklar atıyorduk da sanki kimse durmuyordu. Geçen yıl içki şişesiyle, 6 saat dövdü beni. Gittim, darp raporu alıp şikayetçi oldum ama ondan kurtulmaya gücüm yetmedi. Sanki kimsem yoktu, kimsenin beni oradan kurtarmaya, çocuklarımla başka düzen kurmama yardımcı olmaya gücü yetmedi. Sanki tek çarem onunla yaşamaktı. Keşke çocuğum okusaydı, güzel yerlere gelseydi ama olmadı. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Oğlum keşke serbest olsa, yine yanımda olsa. Sarılsa, zor günlerimde, ‘Ben varım anne’ dese. Nefesimdi şu an nefesim yok. O benim ilk göz ağrımdı, sanki nefesim kesildi” dedi.