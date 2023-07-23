Danimarka'da yaşayan Yaşar Timur (53), Türkiye'ye tatile gelen 3 yıl önce boşandığı Zübeyde Timur ile kızları Hatice Timur'u (7) izlerini sürerek Nevşehir'in Avanos ilçesinde kaldıkları otelin havuzunda bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Timur, polisi arayarak teslim oldu. Danimarka vatandaşı olan Yaşar Timur, bugün saat 14.30 sıralarında otelin havuzunda yüzerken eski eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında yanındaki bıçağı çekip Zübeyde Timur ile kızını havuzda bıçaklayarak kaçtı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek Zübeyde Timur ile kızı Hatice Timur'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşar Timur, polise teslim oldu ve gözaltına alındı. Şu anda emniyetteki işlemleri devam ediyor. Cenazeler, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.