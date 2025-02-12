Türk siyasetinin tanınan isimleri Ankara kulislerinde yeni bir merkez partisi için harekete geçti. Önderliğini eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in yaptığı grubun, özellikle geçmişte AK Parti’nin kuruluşunda görev almış kilit isimler ile görüşmeye başladı.

Katıldığı bazı televizyon programlarında AK Parti’nin 2002 ruhunu, Gezi Olayları sonrasında güvenlikçi yaklaşımlarla kaybettiğini ifade eden Çelik’in ve arkadaşlarının özellikle partinin küskünlerini yeni oluşumda yer almalarını yönünde çalıştıkları öğrenildi.

Yargıtay Başkanlığı kayıtlarına göre halen aktif olan 158.parti olmak için hazırlıklarına devam eden Çelik ve arkadaşlarının arkasında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bulunduğu iddia ediliyor. AK Parti’nin kurucu kadrosundan bazı isimlerinde yer alacağı öne sürülen bu partinin çizgisinin milliyetçi, muhafazakâr, demokrat ve özgürlükçü olacağı ifade ediliyor. Ancak Gül’e yakın isimler, Çelik ile temasın parti kurmak yönünde olmadığını vurguladılar.