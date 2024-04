İnsanlar tenlerinin rengine melanin ismi verilen pigment sayesinde kavuşur. Vücuttaki melanin üretimini ise melanosit ismi verilen hücreler yapar. Benlerin oluşumunda da melanin ve melanositlerin etkisi büyüktür ancak tam olarak benlere neyin sebep olduğu bilinmemektedir. Diğer yandan, benlerin çoğunluğu zararsızdır ve herhangi bir endişe kaynağı değildir. Benler, deriden kabarık çıkıntı şeklinde olabileceği gibi deri seviyesinde olabilir. Ayrıca, vücutta bir bölgede tek başına veya grup halinde görülebilir, üzerinde yoğun şekilde kıl çıkabilir.

Çoğu insandaki benler, erken çocukluk döneminde meydana gelmeye başlar ve hayatının ilk 25 yılında ortaya çıkar. Ayrıca, genetik olarak doğumla birlikte gelebileceği gibi hamilelik esnasında anne adaylarında da çıkabilir. Benlerin çok yüksek bir kısmı iyi huylu (kansersiz) olsa da yetişkin kişilerde sonradan çıkan yeni benlerin, doğumla gelen veya çocukluk döneminde ortaya çıkan eski benlere nazaran kanserli olma ihtimalinin daha yüksek olduğu bilinmelidir.

Et Benleri Kansere Dönüşür mü?

Et benleri ve normal benler arasındaki en önemli fark, vücuda bağlandığı kök kısmındadır. Normal benlerin aksine et benlerinin kökü ya hiç yoktur ya da çok küçük bir sap ile vücuda bağlıdır. İyi haber, et benlerinin kansere dönüşme riski neredeyse hiç yoktur. Bununla birlikte, vücutta aniden çoğalan et benleriniz varsa doktora görünmenizde fayda var. Peki ama et beni neden çıkar?

Et beninin oluşmasının birçok farklı sebebi olabilir. Bunlardan bazıları; deri dokusunun düzensiz şekilde büyümesi, ani kilo atrışları ve obezlik, genetik faktörler, hamilelik dönemindeki hormonal dalgalanmalar ve şeker hastalığıdır.

Et Benini Koparmak Mümkün mü?

Et benlerinin kökünün olmadığı veya çok küçük olabileceğinden bahsettik ancak bu et benlerini kopararak kurtulabileceğiniz anlamına gelmemeli. Vücuttaki bu tür çıkıntıları koparmak veya yolmak oldukça tehlikelidir ve enfeksiyon riski taşır. Vücudunuzun herhangi bir noktasındaki et benlerinden şikayetçiyseniz, hastene ortamında birkaç basit yöntemle benlerinizi aldırabilirsiniz. Bununla birlikte, et benlerinin tedavisi olduğu söylenen bitkisel yağlar veya otlar ne yazık ki bu konuda size yardımcı olamaz.

Benler Neden Oluşur ve Çoğalır?

Gerçek şu ki, vücutta çıkan benlere neyin sebep olduğu tıp dünyasında kesin olarak yanıt bulmuş bir soru değil. Bununla birlikte, birincil suçlu olarak güneşin UV ışınları kabul edilir ve buna ek olarak birkaç muhtemel neden daha gösterilir. Bunlar :

Güneşte uzun süre korunmasız şekilde kalmak

Renkli gözlü, açık tenli olmak

Genetik faktörler

Hamilelik

Çeşitli ilaçların yan etkisi

Cilt kanseri (melanoma) veya nadiren başka kanser türlerinin işaretçisi

Ne Zaman Doktora Görünmeliyim?

Vücudunuzda çıkan et beni veya deri hizasındaki normal benler çoğu zaman zararsızdır ancak özellikle sayılarının aniden çoğalması, renk değişimi veya çapının büyümesi endişe kaynağıdır. Bu sebeple, uzman bir dermatoloğa giderek gerekli testleri (deri biyopsisi gibi) yaptırmanız önemlidir.

Benleri Önlemek Mümkün mü?

Kendi genetiğimizi değiştiremeyeceğimiz için benlerin oluşumunu önlemek ne yazık ki pek mümkün değildir ancak gerekli tedbirleri almak yeni benlerin oluşma ve çoğalma riskini en aza indirebilir. Bunlar :

Yüksek faktörlü güneş koruyucularının kullanılması

Geniş kenarlı şapkaların kullanılması

Uzun kollu gömlek ve pantolon gibi güneşten koruyan giysilerin tercih edilmesi

Saat 11 ila 16 arasında gerekmedikçe güneşe çıkılmaması

Solaryumdan uzak durulması

Sonuç :

Benler çoğunlukla zararsızdır ancak özellikle ilerleyen yaşlarda aniden sayılarının çoğalması, büyümesi ve kırmızımsı, morumsu, siyahımsı ve kahverengimsi gibi farklı renk değişimleri yaşanması uzman bir dermatoloğa muayene olmanız gerektiğinin göstergesidir. Nitekim, benlerdeki bariz değişimler, nadirende olsa cilt kanseri gibi ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Sağlığınız riske atabileceğiniz bir konu değildir. Bu sebeple, vücudunuzda çıkan benler konusunda aklınızda soru işaretleri varsa en kısa zamanda doktora görünmeniz faydanıza olacaktır.