Tüm yurtta etkili olan aşırı sıcaklıklar, bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Özellikle kronik hastalığı olanları uyaran uzmanlar, rahatsızlığı olmayan kişilerin de aşırı sıcaklara karşı bazı tedbirler alması gerektiğini söyledi.

"Kalp daha fazla hızlı pompalamak zorunda kalıyor"

BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Peyman Levent Türkoğlu, sıcak havaların en çok kalp, damar ve tansiyon üzerinde etkileri olduğunu belirtti. Türkoğlu, "Sıcak havada vücut ısısı artınca vücut otomatikman bu ısıyı düşürmek ister. Vazodilatasyon dediğimiz durum gelişir, bu da damarları genişletiyor ki ısıyı atabilsin. Damarlar genişleyince kalp hastası olanlarda, tansiyon hastalarında ciddi sorunlara neden olabiliyor. Kalp atışı artabiliyor. Çünkü kalp, genişleyen damarlara daha çok kan pompalamak zorunda kalıyor. Kalp debisi dediğimiz, her atımda atılan kan miktarı artıyor. Bu kalp yetmezliği, kalp kapak problemi olanlarda sorun oluşturabiliyor. Ayrıca damarlar genişlediği için tansiyonu olan hastalarda ani tansiyon düşüşlerine ve bayılmalara neden olabiliyor. Bazen de tam tersi etki yaparak sempatik aktivite arttığı için damarlarda büzüşme oluyor. Tansiyon düşeceğine artabiliyor" dedi.

"Potasyum içeren ürünler tüketin"

Günde en az 2-2 buçuk litre su içilerek elektrolit ve sodyum potasyum kaybının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Peyman Levent Türkoğlu, "Terlemeyle birlikte hem su hem de elektrolit dediğimiz sodyum potasyum kaybı oluyor. Tansiyonları çok yüksek olmayan kişiler doktor kontrolünde biraz tuzlu gıda kullanabilirler. Muz, domates, yeşil yapraklı sebzeler gibi potasyum içerikli ürünler yiyebilirler. Serin ortamda bulunmaları önemli ama çok da serin olmamalı. Çok sıcaktan birden serin ortama girince de tam tersi etki yapabiliyor. Açık renkli, bol giyişiler giymeliler. Dışarı çıkıyorlarsa sıcak saatlerde, 11.00-17.00 arası çıkmamaları, şapka ve gözlük kullanmaları gerekir" diye konuştu.

Türkoğlu, kalp hastaları dışında bazı grupların da risk altında olduğunu belirterek, "Spor yapanlar günün erken saatlerinde ya da akşam hava serinleyince spor yapsınlar. Tarlalarda çalışanlar da risk altında" uyarısında bulundu.

"Damarlar büzüşünce tansiyon yükseliyor"

Sıcak ortamdan aniden soğuk, klimalı ortama geçilmesinin da bazı riskler barındırdığını belirten Dr. Peyman Levent Türkoğlu, bunun nedenini ise şöyle açıkladı:

"Dışarıda, sıcak havada damarlar genişlemiş oluyor. Sıcak ortamdan birden klimalı ortama geçince 10-15 derece ısı farkı oluşuyor. Bu sefer damarlar büzüşmeye başlıyor, tansiyon yükselebiliyor. Bayılmalar ve kalp ritim bozuklukları yaşanabiliyor."

Türkoğlu, "Tansiyon ilacı kullananlar, kalp hastaları, diyabetli, şişman ve obez kişiler yaz aylarını doktor kontrolünde geçirmeli" diyerek sözlerini noktaladı.