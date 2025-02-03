Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sosyal konut seferberliği başlatmaya karar verdi. TOKİ tarafından hazırlanan ve Bakan Murat Kurum’un onayladığı "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi", 81 ilin valiliklerine gönderildi. Valiliklerden, sosyal konut projeleri için uygun arazilerin belirlenmesine yönelik gerekli bilgi ve belgelerin sağlanması talep edildi.

Genelge doğrultusunda, Türkiye genelinde konut sahibi olamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sosyal konut projeleri hayata geçirilecek. Nüfusu 10 binin altında olan ilçelerde en az 100, 10 binin üzerindeki yerleşimlerde ise en az 500 konut inşa edilmesi hedefleniyor.

Arazi seçiminde hangi kriterler göz önünde bulundurulacak?

Valiliklerden öncelikli olarak Hazine veya belediyeye ait taşınmazların tespit edilmesi istenirken, arazi büyüklüklerinin de göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı. 100 konut için yaklaşık 10 bin metrekare imarlı, ya da 20 bin metrekare imarsız araziye ihtiyaç duyulacağı belirtildi. Ayrıca, arazi yapısının eğimi ve yerleşime uygunluğu gibi faktörlerin, büyüklük hesaplamalarını etkileyebileceği ifade edildi.

Konut projeleri için ulaşım ve altyapı imkanlarına yakın, tarım, orman ve sit alanları dışında kalan bölgelerin tercih edilmesi gerektiği de belirtildi. Bu doğrultuda, arazi bilgileri, mevcut mülkiyet sınırları ve imar planlarına ilişkin belgelerin Bakanlığa sunulması talep edildi.

312 bin konutun inşası devam ediyor

TOKİ bugüne kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut ve 47 bin 905 sosyal donatı inşa ederken, 5 milyon dar gelirli vatandaş modern ve depreme dayanıklı yaşam alanlarına kavuştu. Halen Türkiye genelinde 312 bin sosyal konutun inşaatı ise sürüyor.

İstihdam için yeni düzenlemeler yolda

Öte yandan, Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında çalışan sayısını artıracak yeni adımlar planlanıyor. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları (İİMEK) koordinasyonunda eylem planları hazırlanacak. Üniversite staj programları yeniden düzenlenecek ve mesleki eğitimler artırılacak. Dijital pazarlama ve yurt dışı pazar yönetimi gibi konularda eğitim programları yaygınlaştırılacak.

Ayrıca, kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi hedeflenirken, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik analiz çalışmaları yapılacak. Uzun süredir destek verilen geçici koruma kapsamındaki yabancıların kayıt dışı çalışma sorunlarının çözülmesi de öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.