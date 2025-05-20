Vücut geliştirme antrenörü Eyüp Şahin, eylül ayında Hong Kong’da düzenlenecek dünya şampiyonası için hazırlıkların yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, hedeflerinin yalnızca şampiyonluk değil, ’şampiyonlar şampiyonu’ ünvanına ulaşmak olduğunu söyledi.

Vücut geliştirme antrenörü Eyüp Şahin, eylül ayında Hong Kong’da gerçekleştirilecek dünya şampiyonası ve vücut geliştirme branşının gelişimiyle alakalı İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Milli takım kariyeri ve geçmiş başarılarının kendilerine büyük avantaj sağladığını dile getiren Şahin, "Bu organizasyonda şampiyon olup, sadece şampiyonlukla yetinmeyip ‘şampiyonlar şampiyonu’ olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bayrağımızı zirvede dalgalandırmak en büyük arzumuz" dedi.

Eyüp Şahin, yıl bitmeden iki önemli şampiyonaya daha katılacaklarını belirtti. Kasım ayında İtalya’da, ardından Hollanda’da düzenlenecek şampiyonalarda da Türkiye’yi temsil edeceklerini kaydeden Şahin, bu müsabakalardan da madalya ile dönmeyi hedeflediklerini ifade etti.

"Vücut geliştirme Türkiye’de gelişiyor"

Vücut geliştirme branşının Türkiye’de son yıllarda ciddi bir ivme yakaladığını vurgulayan Şahin, bu gelişmede fitness sektörüne artan ilginin etkili olduğunu sözlerine ekledi. Sporun temelinde ağırlık antrenmanlarının bulunduğuna dikkat çeken şampiyon vücut geliştirici, bu branşın yaygınlaşmasında federasyonun ve özellikle yeni başkan Koray Girgin’in büyük payı olduğunu da hatırlattı. Şahin, "Yeni sezonla beraber hem bu sporun içerisinden gelmiş birisi hem de tecrübeli birisi olmasıyla beraber bu branşta ilerleme kaydetmek isteyen tüm genç arkadaşlarımıza federasyonumuz, Koray Girgin başkanımızın desteğiyle ilerleme kaydediliyor. Bu branştaki başarılarda artıyor tabii ki. Yakın zamanda Avrupa şampiyonası düzenlendi İspanya’da. Orada takım halinde milli takımımız ikinci oldu. Avrupa şampiyonu olan, Avrupa şampiyonlar şampiyonu olan ve birçok şampiyonadan madalyayla dönen arkadaşlarımız oldu. Bunun yanında genç arkadaşlarımız da oldu. Genç arkadaşlarımızın ilgisi de devam ediyor. Bu da gelişim ve başarıyı getiriyor. Bu anlamda biz mutluyuz. Geçmiş dönemlerde vücut geliştirme sporu çok bilinen bir spor değildi. Ancak son 10 senede tanınan ve bilinen bir spor haline geldi. Bundan sonraki süreçte de federasyonun desteğiyle beraber hem bu sporun sağlık kısmı hem de bu sporun kişilerin gelişimi anlamında iyi bir destek olabilecek bir branş haline gelmesi için biz de federasyonumuzla beraber elimizden geleni yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Gençlerin ilgisi arttı"

Genç yaş gruplarının bu branşa ilgisinin her geçen gün artığını aktaran Şahin, son Avrupa şampiyonasında bu ilginin madalyalarla da karşılık bulduğunu söyledi. Geçmiş yıllarda yarışmalarda yaş ortalamasının 25-30 yaş civarında olduğunu hatırlatan Eyüp Şahin, artık 16-17 yaşındaki sporcuların uluslararası arenada boy gösterdiğini söyledi. Şahin, "Zaten en son Avrupa şampiyonasında da gelen madalyaların çoğu da genç kategorilerdeydi. Hem genç yaş kategorisinde hem de ilerleyen yaş kategorilerinde bu spora olan ilgi artmış durumda" şeklinde konuştu.

Eyüp Şahin, vücut geliştirmenin yalnızca sportif başarı için değil, sağlık ve kişisel gelişim açısından da önemli bir branş olduğunu belirterek, bu alandaki gelişimin sürdürülebilir olması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.