Eyüpsultan Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencilerinin toplam 10 oyunu sahneleyeceği ’3. Liseler Arası Tiyatro Günleri’ başladı. Eyüp Anadolu Lisesi öğrencilerinin oynadığı “Buranın Adı İstanbul” adlı oyunu izleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, “Size söz veriyorum, sanat, edebiyat ve tiyatro için arzu ettiğiniz bütün talepleri elimden geldiğince karşılayacağım” dedi.

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Tiyatro Okulu’nda eğitim alan lise öğrencilerinin oyunlarını sahneledikleri “3. Liseler Arası Tiyatro Günleri” başladı. Eyüpsultan’da bulunan 8 lise ve bir karma grup lise öğrencisinin toplamda 10 oyunu sahneleyeceği 3. Liseler Arası Tiyatro Günleri perdelerini Karma Lise Grubun sergilediği “Araftan Haykıran Kadınlar” adlı oyunla açtı. 3. Liseler Arası Tiyatro Günleri kapsamında 20 Mayıs Pazartesi günü ise Eyüpsultan Anadolu Lisesi, “Buranın Adı İstanbul”, Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesi de “İdamlık Genç” adlı oyunlarını sahnelediler.

“Her dakikasından gurur duydum”

Etkinlik kapsamında Eyüp Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahnelediği “Buranın Adı İstanbul” adlı oyunu izleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, oyun sonrası sahnede yaptığı konuşmada, “Her dakikasından gurur duydum. Hem izleyiciler arasında pırıl pırıl bir sürü genç kardeşim var hem de sahnede muhteşem bir performans gösteren kardeşlerim var. Bütün Eyüpsultanlı dostlarım için söylüyorum tiyatro, edebiyat ve sanat hayatımızın içinde çok daha fazla olacak. Biz Eyüpsultan Belediyesi olarak sizlere bu konuda daha çok alan açacağız. Çünkü tiyatro, edebiyat, sanat, hayat damarlarımızın aslında en önemli olanlarıdır. Sizden tek ricam var arkadaşlar, ne olur sanatla, edebiyatla, tiyatroyla ilgili isteklerinizi, dileklerinizi, taleplerinizi bana doğrudan iletin. Benim telefonum, sosyal medyam çok açıktır, hepsini takip ediyoruz. Size söz veriyorum sanat, edebiyat ve tiyatro için arzu ettiğiniz bütün talepleri elimden geldiğince karşılayacağım” ifadelerini kullandı.