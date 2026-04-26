Zeytinburnu Atatürk İlkokulu önünden start alan etkinlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler trafiğe kapatılan güvenli güzergâh boyunca ilerleyerek Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde turu tamamladı. Yaklaşık 2,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Etkinliğe bin 250 ilkokul öğrencisinin yanı sıra 360 veli ve refakatçi ile 100 öğretmen katıldı. Program sonunda düzenlenen çekilişle 10 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Programa, Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Dr. Ömer Arısoy ve Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya da katılarak öğrencilerin bayram sevincine ortak oldu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Dr. Ömer Arısoy programa yoğun katılım yaşandığına dikkat çekerek, 'Bin 200 aşkın evladımız pedal çeviriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yılında. Bu bizim kaymakamlık, ilçe milli eğitim müdürlüğü ile birlikte organize ettiğimiz 2. etkinliğimiz ve çok mutluyuz. Bisikletin çocuklarımızın hayatına dâhil olmasından mutluyuz. Yaygınlaşmasını teşvik etmek istiyoruz. Bunun için emek veren bütün milli eğitim camiasına emniyetimize ve belediye ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tam da bizim yapmak istediğimiz bisikletin kullanımını teşvik etmek. Atatürk ilkokulundaki Savaş öğretmenimiz tam bir bisiklet sevdalısı. 8 farklı ilçeden çocuğumuz kayıt yaptırıp geldi. Bu bin 200 sayısı 8 farklı ilçeden oluşuyor. Çok mutluyuz. Elbette daha da geliştirerek güzelleştirerek daha da iyisini yapacağız' şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan Hiranur Solmaz, 'Buraya katıldığım için çok mutluyum. Buradaki binlerce çocuğu mutlu ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum' dedi.

Bir başka öğrenci Hatice Erkin Uygur ise 'Buraya geldiğim için çok mutluyum ve biraz da heyecanlıyım. Herkesin ulusal egemenlik bayramını kutluyorum' ifadelerini kullandı.

İki yıldır Zeytinburnu Belediyesi desteğiyle Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlik, bu yıl da geniş katılımla tamamlandı.