Ücretsiz 6 aya varan vadeli taksitli avans kampanyası başladı. Akbank Axess Kart sahiplerine özel paylaştığı duyuruda 100.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans kampanyasını müjdeledi. Kampanyaya katılım sağlamak isteyenlerin 6 aylık taksit tutarı üzerinden talep ettiği rakam hesabı anında aktarılacak.

Taksitli Nakit Avans Başvurusu Nasıl Yapılır?

Taksitli nakit avans kampanyasına katılmak İsteyenler ise Akbank müşterisi olduktan sonra ancak kampanyadan yararlanabilir. Acil nakit ihtiyacına hızlı çözüm önerileri arayanlar, taksitli nakit avans kampanyasına dair detaylı bilgi almak isteyenler cep telefonunun mesaj kısmına TA yazıp 6665'e kısa mesaj olarak gönderebilir.

Taksitli Nakit Avans Kampanyası Nedir?

Mesaj iletildikten sonra müşteri hizmetleri tarafından aranarak konu ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Taksitli nakit avans kampanyası mobil uygulama üzerinden başvuruda bulunup hesap açılışı gerçekleştiren her banka müşterisi için geçerlidir.

Başvuru ve nakil ihtiyaçların menüsü içerisinde yer alan “taksitli nakit avans” bölümüne gelerek 200 TL'den 100.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans tutarı talep edilebilir.

Taksitli Nakit Avans Aylık Taksit Ödemesi

3 aydan 12 aya kadar vade fırsatı sunan Akbank 10.000 TL'lik nakit avans kredisi için ayda 1.161 TL ödeme talep ediyor. Kampanya dönemi içerisinde sunulan faydadan yararlanmak isteyenlerin kredi kartında gecikme, yasal takip ya da bloke işlemi olmaması gerekiyor.