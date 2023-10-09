Bursa 1. Amatör 1. Grup mücadele eden Gemlikspor'un taraftarlarını taşıyan otobüse maç esnasında saldırdılar.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan yaptığı paylaşımda "Gemliksporumuzun Eriklisporla deplasmanda 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçı izlemeye giden taraftarlarımıza tahsis ettiğimiz otobüslerimiz maç oynandığı sırada bazı alçakların saldırısına uğramış. Umarım bunu yapanlar en hızlı şekilde bulunur ve en ağır şekilde cezalandırılır." ifadelerini kullandı.Bursa 1. Amatör 1. Grup mücadelesinde Erikligücü Gençlik ve Gemlikspor karşı karşıya geldi. Maçın oynandığı esnada Gemlikspor taraftarları için tahsis edilen otobüse çirkin saldırı yapıldı.