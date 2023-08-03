Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile gazeteci Fatih Altaylı arasında TOGG aracıyla ilgili bir 'sponsorluk' tartışması yaşandı. Fatih Altaylı, Youtube kanalında yayınladığı bir videoda TOGG araçlarını beğendiğini ifade etti. Videoda, aracın iç tasarımı, geniş iç mekanı, ferahlığı ve özellikle ön tarafındaki şık led ekranlarının Porsche gibi üst düzey araçlarda bile bulunmadığını belirtti. Ayrıca, fiyatının da gayet uygun olduğunu düşündüğünü ifade etti ve böyle bir araca sahip olabilecek durumda olursa almayı düşündüğünü söyledi.

Ancak eski bakan Mustafa Varank, Altaylı'nın bu sözlerine cevap olarak sosyal medya platformu Twitter'da tepki gösterdi. Varank, Altaylı'nın TOGG aracını beğenmesini "Opsiyonlu devam eden Ciner sponsorluğu yetmemiş olacak ki yeni sponsor arayışları başlamış" şeklinde yorumladı. Bu ifadeyle Altaylı'nın görüşlerinin sponsorluk ilişkileri nedeniyle oluşmuş olabileceğini ima etti.

Yaşanan bu tartışma sosyal medyada geniş yankı buldu ve konu gündemde önemli bir yer tuttu. Her iki taraf da görüşlerini savunurken, kamuoyundan da farklı tepkiler gelmeye devam ediyor.