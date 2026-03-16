Fatih'te 3 katlı gelinlikçide çıkan yangında ürünler hasar gördü. Gelinliklerinin kullanılamaz hale geldiğini gören iş yeri sahibi kadın gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde bulunan 3 katlı gelinlikçide saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 2 kişi binada mahsur kalırken, itfaiye ekibi bir yandan yangını söndürmek için diğer yangından içerdekileri kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri içerde mahsur kalan 2 kişi sepetli vinçle kurtardı. İki vatandaş dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, mağazada hasar meydana geldi. Dumandan etkilenenlere ise ambulansta müdahale edildi. İş yeri sahibi kadın ise gözyaşlarını tutamadı. Onu yakınları teselli etmeye çalıştı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.