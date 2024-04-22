Fatih’te, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin eserlerinin yer aldığı ‘Bayramın Adı Çocuk’ sergisi ziyarete açıldı. 26 Nisan Cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan sergiye, yoğun ilgi gösterildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı kapsamında, ‘Bayramın Adı Çocuk’ sergisi açıldı. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü binasında açılan sergi, Küçükçekmece Alaeddin Yavaşça Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 85 akrilik yağlı boya eserinden oluştu. Serginin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış kurdelesini, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür miniklerle birlikte kesti. 26 Nisan Cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan sergiye yoğun ilgi gösterildi.

“Biz istiyoruz ki çocuklarımızın eliyle adalet, merhamet, şefkat temelli yeni bir dünya kurulsun”

Sergi açılışından sonra konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, “23 Nisan 1920’de, TBMM’nin kuruluşu Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanması dünya çocuklarına armağan edilmiş en büyük bayramdır. Bizde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çocuklarımızın geleceğe umutla, yarınlara güvenle bakmaları için böyle bir etkinlik düzenledik. Arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin emeklerini sergiledik. Biz istiyoruz ki çocuklarımızın eliyle adalet, merhamet, şefkat temelli yeni bir dünya kurulsun” dedi.

“Çocukça bir dünyada, çocukların gözüyle nice 23 Nisanlara”

Çocuk samimiyetiyle dünyanın daha güzel bir yer olacağını söyleyen Yentür, “Çünkü çocuk kalbiyle, güzelliğiyle, çocuk samimiyetiyle dünya daha güzel olacak. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyoruz. Çocuklarımızla, öğretmenlerimizin eliyle daha mutlu daha güvenli daha güzel yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz. Burada hem resim sergimiz, hem müzik dinletilerimiz hem öğrencilerimizin hazırlamış olduğu çeşitli etkinliklere şahitlik ettik. Bu hafta boyunca İstanbul’umuzun ilkokullarında ve ortaokullarda özelliklerle liselerimizde de ulusal egemenlik temalı birçok etkinliğimiz var. Çocukça bir dünyada çocukların gözüyle nice 23 Nisanlara” şeklinde konuştu.