Bursa'da aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan otoyolda, dört otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında meydana gelen kazada, Bursa'dan İstanbul istikametine giden 4 otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile birbirine çarptı.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.