Bursa'da bugün sabah saatlerinde termometreler 13 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde gökgürültülü sağanak yağışlı ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler en yüksek 20 derece seviyelerinde ölçülecek.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada yağışların hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam edeceği belirtildi.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖLİÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde termometreler 11 derece seviyelerinde yer alırken gün içerisinde 20 dereceye kadar yükseleceği belirtildi. Ayrıca gün içerisinde sağanak yağış olacağı belirtildi.