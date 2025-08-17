Fenerbahçe: "Cenk Tosun’un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
Fenerbahçe: "Cenk Tosun’un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
Fenerbahçe: "Cenk Tosun’un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."