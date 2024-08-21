Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İstanbul Jet Havacılık ve Yakıt Hizmetleri AŞ. ile önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Mali ve idari idari yönetimi 1907 Fenerbahçe Derneği tarafından yürütülen Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İstanbul Jet Havacılık ve Yakıt Hizmetleri AŞ. İle önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilen tören ile tekerlekli sandalye takımının yeni isim sponsoru İstanbul Jet Havacılık oldu.

Gerçekleşen törene Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Öztanık, İstanbul Jet Havacılık ve Yakıt Hizmetleri AŞ. Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Şanser Özyıldırım, İstanbul Jet Havacılık ve Yakıt Hizmetleri AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Hüseyin Latifoğlu ile Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Takımı oyuncularından Kinem Kulbay ve Uğur Toprak konuşmacı olarak katıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, geçen sezonda muhteşem başarılara imza atarakTürkiye ve Avrupa şampiyonluğu olmak üzere iki kupayla tamamlayan Takımımızın yeni sezon isim sponsorluğu için İstanbul Jet Havacılık ve Yakıt Hizmetleri A.Ş. ile anlaştıklarını belirterek, "İki sezon boyunca isim sponsorumuz olarak desteklerini esirgemeyen Göksel Paslanmaz Çelik’e teşekkürlerimi iletiyorum. İsim sponsorluğu sözleşmemiz sona erdi ama şubemiz için kıymetli desteklerine devam edecekler. Bu sezon itibariyle kıymetli destekleriyle yanımızda olacak. Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçe’nin bir parçası olacak İstanbul Jet’e büyük ailemize hoş geldiniz diyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.