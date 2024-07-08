Fenerbahçe Kulübü, defans oyuncusu Serdar Aziz’in, teknik direktör Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli camia, eski milli oyuncunun takımın yeni sezon planlamasında yer almayacağını duyurdu.

Kulübünten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."