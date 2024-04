Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri, Sultanlar 1. Mustafa, 2. Osman, 4. Murad Dönemleri ve Bursa Sempozyumu ile başladı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleştirilen sempozyum öncesi Ali Emiri’nin Kütüphanesi’nden 4. Murad Dönemi ve Bursalı Müellifler Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Bursa’nın fethinin 698’inci yılında Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 19. Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri, Nisan ayı süresince Bursalılara fetih coşkusunu doya doya yaşatacak. Spordan kültür ve sanata kadar pek çok alanda etkinliğin yer aldığı fetih şenlikleri, Sultanlar 1. Mustafa, 2. Osman, 4. Murad Dönemleri ve Bursa Sempozyumu ile başladı. Birbirinden değerli akademisyenlerin konuşmacı olarak yer aldığı sempozyum öncesinde Ali Emiri’nin Kütüphanesi’nden 4. Murad Dönemi ve Bursalı Müellifler Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Akademisyenler, tarih severler ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gören sergi ve sempozyum açılışına, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yanı sıra CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Millet Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Melek Gençboyacı, önceki dönem Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve meclis üyeleri katıldı.

Ali Emiri’nin Kütüphanesi’nden 4. Murad Dönemi ve Bursalı Müellifler Sergisi’nin açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “23 yıl sabırla süren bir kuşatma ve hoşgörüyle fethedilen Bursa, bize sabırla yürünen yolun aydınlık sonucunu o gün gösterdi. Biz de Bursa’nın sabır, hoşgörü ve adalet şehri olduğunu 31 Mart’ta yeniden gördük. Tartışmasız ve umutla bize yetki veren Osmangazi’mizin her gününün fetih coşkusu ile geçmesi için bundan sonra el birliği ile var gücümüzle çalışacağız. Gençlerimizin, çocuklarımızın yeşeren umutlarını Bursa’nın çınarına dönüştürmek için çalışacağız. Bursa’nın fethi Osmanlı’nın batıya doğru da açılımı oldu. O günden bugüne Bursa geçmişten geleceğe bir köprü oldu. Yaşadığımız topraklar nice savaşlara sahne oldu. Tarihin en inanılmaz değişimleri bu topraklarda yaşandı. Dünyanın en zorlu halk direnişi, en güçlü kurtuluş mücadelesi ve en büyük devrimleri bu topraklarda gerçekleşti. Varlığıyla her zaman onur duyduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu halkını da arkasına alarak, bu topraklarda tarihin akışını değiştirdi ve Cumhuriyet kuruldu. Bu mutlu sona ermek için Anadolu halkı çok ağır bedeller ödedi. Bu vesileyle düşmana karşı mücadele eden Bursa seyyare Komutanı Ethem Bey’den Yüzbaşı Tevfik Bey’e kadar tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” dedi.

“Nisan ayı fetih coşkusuyla geçecek”

Nisan ayı boyunca Bursalılara fetih coşkusunu doya doya yaşatacak olan fetih şenliklerinin etkinlik takvimi hakkında da bilgi veren Başkan Aydın, “Bugün, Ali Emiri’nin kütüphanesinden 4. Murad Dönemi ve Bursalı Müellifler Sergisi ile başlayan şenliklerimiz, Sultanlar 1. Mustafa, 2. Osman, 4. Murad dönemleri ve Bursa sempozyumuyla devam edecek. Bursamızın fethedildiği gün olan 6 Nisan sabahı Ulucami’de sabah namazı ve Fetih duasına hemşehrilerimizi bekliyoruz. Ramazan Bayramı’nın hemen ardından şenliklerimiz devam edecek. 13 Nisan Cumartesi günü saat 12.00’de Tophane Meydanı’nda açılış töreni ve 12.30’da da Saltanat Kapı önünden başlayarak coşku dolu bir Fetih Yürüyüşü düzenleyeceğiz. 14 Nisan Pazar Günü köylerimizin geleneklerinin yaşatıldığı köy düğününü yapacağız. Saat 12.00’de Armutköy’den gelin alma töreni ile başlayan etkinliğimiz Dereçavuş’ta nikah töreni ve eğlencelerle devam edecek. 21 Nisan Pazar günü saat 10.30’da saltanat kapı önünden başlatacağımız Uluslararası Tarihi Kent Koşusu ve halk koşusuyla sürecek şenliklerimiz, 28 Nisan Pazar günü saat 12.00’de Armutköy’de Rahvan At Koşusu ile sona erecek. Dolu dolu geçecek fetih şenlikleri programımıza tüm halkımızı davet ediyorum. Tüm fotoğraf severleri şenlikleri ölümsüzleştirecek kareler için etkinliklerimize bekliyoruz. Profesyonel jüri tarafından değerlendirilecek fotoğrafların sahiplerine ödül töreni ve sergilemeyle 2024 yılı Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi şenliklerini noktalamış olacağız. Bursa’mıza, Osmangazi’mize hayırlı olsun” diye konuştu.

Yaptığı konuşmada sergiyle alakalı bilgiler veren Millet Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Melek Gençboyacı da, “Sergimizde geçtiğimiz Ocak ayında vefatının 100’üncü yılında çeşitli etkinliklerle andığımız ve dünyada tek nüsha Dîvânu Lugâti’t-Türk’ü satın alıp milletine armağan eden Ali Amiri Efendi’nin kütüphanesinde bulunan Bursalı müelliflerin yazdığı eserler, Osmanlı Dönemi kuruluş vakfiyeleri, Bursa’nın ilçelerini gösteren haritalar, Bursa’nın fethinden sonra Bursa’yla ilgili birçok bilgi veren Gazzîzâde Abdüllatîf Efendi’nin Hulâsatü’l-Vefeyât, isimli eserinin ve Evliya Çelebi seyahat namesinde geniş bir yer ayırmış bunlarla ilgili eserleri göreceksiniz” dedi.

Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ise konuşmasında şunları söyledi: “Üniversite olarak Bursa’daki etkinliklerin hepsini önemsiyoruz. Gerçekten bu sergiler, Bursa’yla ilgili tarih sempozyumları 8 bin 500 yıldır var olan bu şehre çok büyük değer katıyor. Türkler, bu topraklarda uzun yıllardır mevcutlar, ben etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyorum.”

Önceki dönem Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da yaptığı konuşmada, “Recep Altepe başkanımız döneminde başlayan, kendi dönemimde devam eden Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’ni Erkan Başkanımız da en güzel şekilde sürdürecektir. Erkan Başkanımızın yeni görevi hayırlı olsun. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile birlikte sergiyi gezen Başkan Aydın, Millet Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Melek Gençboyacı’dan eserler hakkında bilgiler aldı.

Sergi açılışının ardından Sultanlar 1. Mustafa, 2. Osman, 4. Murad Dönemleri ve Bursa Sempozyumu’nun açılış oturumu gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde vefat eden Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu’nun anısına düzenlenen oturumda, ünlü tarihçi yad edildi.

