Yalova’da sokak kedisi mamasına ortak olmak isteyen tilkiye izin vermedi. Tilki, kedinin hamlesiyle bölgeden uzaklaştı.

Yalova kent merkezinde son günlerde çok sayıda tilki görülmeye başlandı. Son olarak Mustafakemalpaşa Mahallesi’nde görülen bir tilki, sokak hayvanları için bırakılan yemin başına geldi. Burada sokak kedisinin mamasını yemeye çalışan tilki, o sırada kedinin kendisine doğru hamle yapmasıyla bölgeden uzaklaştı.

Öte yandan, Yalova Üniversitesi kampüsünde karşılarında tilki gören öğrenciler de şaştı kaldı. Kampüste yem arayışına çıkan tilki bir süre sonra gözlerden kayboldu.