Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin başvuru duyurusu açıklandı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 20-31 Mayıs tarihlerinde elektronik ortamda alınacak.

Öğretmen adayları, başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri ili tercih edecekler.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav merkezleri 10 Haziran'da açıklanacak. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Atama ve göreve başlama ile ilgili açıklamalar, sözlü sınavların tamamlanıp sonuçların ilan edilmesinin ardından yapılacak.

BAŞVURU SÜRECİ İKİ AŞAMALI OLACAK

Başvuru süreci, Başvuru ve Tercih Başvurusu olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

Adayların, 2023'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda, KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 puan türlerinden 50 ve üzeri puan almış olmaları gerekecek.

Duyuruda sözlü sınavla ilgili detaylar da açıklandı.

Buna göre, başvurusu onaylanan adaylardan, belirlenen puan türlerinin sonuçlarına göre her alan için en yüksek puandan başlayarak, atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınav giriş belgeleri 1 Haziran'da Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacak ve adaylar fotoğraflı sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleriyle bu adresten alabilecekler.

Sınav giriş belgesi ve Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu'nda yer alacak başvuru numarası, adayın başvurusu esnasında sistem tarafından oluşturulacak.

Adaylar, eğitim bilimleri ve genel kültür, alanıyla ilgili bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri açısından değerlendirilecek.

Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerince yürütülecek. Sözlü sınav komisyonu bir başkan ve iki üyeden oluşacak. Komisyon üyeleri, hangi komisyonda görevli olduklarını sınav günü öğrenecekler.

SINAV SÜRESİNCE KAMERA KAYDI ALINACAK

Adayların sorulara verdikleri sözlü yanıtlar, Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu ile puanlanacak ve sınav sırasında kamera kaydı alınacak.

Adaylar, elektronik kura ile belirlenen sorulara verdikleri cevapları ayrıca soru cevap kağıdına el yazısıyla yazarak imzalayacaklar. Cevapların yazılmaması, imzalanmaması veya usulüne uygun olarak teslim edilmemesi durumunda, bu durum komisyon tarafından tutanak altına alınacak.

Adaylar sözlü sınava, fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri ile alınacak. Sürücü belgesi, kurum kimlik kartı gibi belgeler geçerli sayılmayacak. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar sınav binasına alınmayacak.

Geçerli kimlik belgesi sadece sınav binasına alınma aşamasında kullanılacak olup sınav binasına gerekli kontrollerle alınan adayın kimlik bilgisi komisyon üyeleri dahil kimseyle paylaşılmayacak.

Adaylar sınava çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar, anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalar, elektronik ve mekanik cihazlar, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşya (şeffaf ve numaralı gözlük hariç), banka kredi kartları, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, delici ve kesici aletler, ateşli silahlar ve benzeri teçhizat, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kağıt, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete gibi yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek gibi maddelerle giremeyecekler.

Sözlü sınava katılanların sınav puanları, bir sonraki aday sınav salonuna girmeden önce komisyon üyelerince Sözlü Sınav Sonuç Ekranı'na girilecek ve değerlendirme işlemi tamamlanacak.

Sözlü sınav sonuçları, tüm adayların sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak ve adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Sözlü sınav merkezleri Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da olacak.