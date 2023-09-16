İstanbul'da, bir klinikte hayvanlarda kullanılan ilaçları kullanarak yaklaşık 40 çocuğu hipnoz edip ailelere cinsel istismar tuzağı kurmakla suçlanan FETÖ/PDY üyesi bir doktor, doktorun eşi ve beraberlerindeki 4 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Bu korkunç tuzak, İstanbul'da birden fazla ailenin mahkemeye sunduğu dosyalardaki benzer ifadelerin fark edilmesiyle açığa çıktı.

Bilgilere göre, bu tuzak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan birden fazla "aile içi cinsel istismar" suç duyurusunun ardından gün yüzüne çıktı. Ardışık olarak yapılan suç duyuruları, savcılığın dikkatini çekti çünkü bu kadar benzer olayın raporlarını düzenleyen kişinin FETÖ üyeliği nedeniyle KHK ile ihraç edilmiş bir kişi olduğu anlaşıldı.

Bakırköy'de yaşanan olaylarda 5 çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiaları üzerine başlayan soruşturma, çok yönlü bir inceleme gerektirdi. Araştırmalarda, şikayetçi olan çocukların raporlarında aynı psikologun imzasının bulunduğu belirlendi. Bazı mağdur çocukların ifadelerini daha sonra değiştirdiği tespit edildi, ancak ailelerin çocuklarının psikolojik durumlarında belirgin değişiklikler olduğunu söylemeleri şüpheleri artırdı. Bu nedenle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne konunun araştırılması talimatını verdi.

Savcılık talimatıyla harekete geçen polis, psikiyatri kliniği hakkında derinlemesine bir inceleme başlattı. Kliniğin sahibinin FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla Adli Tıp Kurumu'ndan KHK ile ihraç edilen Prof. Süleyman S.Z. olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda, bu şüphelinin 2010-2016 yılları arasında İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu üyesi olduğu ve bu bölümde çocuk tacizlerine bakan tek isim olduğu öğrenildi.

40’a yakın hastaya cinsel saldırıya maruz kaldıkları yönünde raporu yazılmış

Polisin yaptığı çok yönlü çalışmalarda, Prof. Süleyman S.Z.'nin bazı çocukları ailelerini şikayet etmeleri konusunda telkinlerde bulunduğu iddialarına ulaşıldı. Ayrıca şüphelinin, bazı ailelerden taciz raporlarının gizli tutulması için para sızdırma iddiaları da bulunuyor. Şüphelinin çocuklara, hipnoz etmek için kullanılan bir ilaç olan ketamin verdiği de belirlendi. Bu ilacın çocukları hipnoz durumuna soktuğu ve şüphelinin, ilacı kullandığı çocuk hastalara cinsel istismar konusunda telkinlerde bulunduğu öne sürüldü.

Operasyon sonucunda yakalanan şüphelilere elde edilen iddialar soruldu. İddialara göre, Prof. Süleyman S.Z.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, kendisine gelen yaklaşık 40 hasta çocuğa çocukluk döneminde cinsel istismara uğradıkları yönünde raporlar hazırladığını itiraf etti. Söz konusu hastalara çocukluk döneminde cinsel istismara uğradıkları iddiasını çoklu kişilik bozukluğu teşhisi üzerinden verdiklerini söyledi. Ancak daha sonra bu raporları telkinle verdiklerini itiraf ettiği iddia edildi.

Şüpheli, 15’e yakın öğrenciyi yurt dışına göndermiş

Ayrıca, doktorun bazı öğrencileri "Yurt dışında ağabey ve ablam var, sizi onların yanına okula gönderebilirim" diyerek ikna ettiği iddia ediliyor. Şüphelinin bu iddialar üzerine 14-15 öğrenciyi Avrupa'ya gönderdiği doğrulandı. Ancak öğrencilerin hangi ülkelere gönderildiği hala araştırılıyor. Şüphelinin, öğrencileri yurt dışındaki FETÖ okullarına gönderdiği iddialarına yönelik, "Ben yurt dışındaki ücretsiz okulları biliyorum" şeklinde kendini savunduğu belirtiliyor.

Doktorun bazı çocuk hastaları ailelerine karşı şiddet uygulamak için telkinde bulunduğu ve bazı ailelere şantaj yaptığı iddiaları da bulunuyor. Söz konusu kliniğe gittikten sonra çocuklarının ruh hallerinin olumsuz olarak değiştiğini iddia eden bazı ailelerin ifadesine başvurulacak. Şüpheli doktorun bazı hastaları birkaç gün kliniğinde veya ikametinde tuttuğu ve Dr. Ahmet A.'nın bu hastalara eşlik ettiği iddia ediliyor.

Operasyon sonucunda yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı, diğer 4'üne adli kontrol şartı verildi.