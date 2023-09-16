Engelli sanatçıları desteklemek amacı ile kurulan Sanatta Engel Yok Vakfı'nın düzenlediği çalıştaya katılan iki kolu da olmayan ressam Ayşe Işık, büyük ilgi gördü.

Tekirdağ Şarköy'deki çalıştaya resim ve görsel dalında çalışmalar yapan 24 sanatçı katıldı. Sanatta Engel Yok Vakfı'nın Başkanı Yasemin Zanbak çalıştayın 4 gün süreceğini belirterek “Biz engelli çocukların hak ve özgürlüklerini korumak, onları sanatla buluşturmak için yıllardır çalışmalar yapıyoruz.

Bugüne kadar yüzlerce çocuğumuza yardım elimizi uzattık. Uzatmaya da tüm gücümüzle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÜRETİLEN ESERLER SATILIP ENGELLİ ÇOCUKLARA YARDIM YAPILACAK

Zanbak, "Şarköy'e 24 sanatçı ile geldik. Sanatçılar burada bulundukları süre içinde eserler üeretecek, son gün ise bu eserler satışa sunulacak. Elde edilecek gelir de sanata ulaşamayan engelli çocuklarımıza yardım olarak geri dönecek. Bu faaliyetimizi gelecek yıl uluslararası boyutlara taşıyacağız" diye konuştu.

Adıyaman'da 5 yaşındayken tarlada geçirdiği kazada iki kolunu da kaybeden 36 yaşındaki Ayşe Işık da çalıştaya katılanlar arasındaydı. Sanata ulaşmak için bütün engelleri aştığını belirten Işık, "Resim yapmaya ortaokulda başladım. Bugüne kadar 33 kişisel sergi açtım" dedi.

Lise mezunu olan Işık, "2 yıl önce evlendim, 1 yaşında kızım var, eşim her zaman yanımda" ifadelerini kullandı.